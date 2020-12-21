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Лекарственный голод: заявили о дефиците 42 препаратов в России

10:45 21.12.2020 Фото: pixabay
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Перебои с наличием препаратов от хронических заболеваний, используемых также при лечении новой коронавирусной инфекции, начались с апреля, отметили эксперты ВСП.

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Перебои с препаратами начались в апреле
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Лекарственный голод: заявили о дефиците 42 препаратов в РоссииОтправили на карантин из-за коронавируса 2 класса в школах Бердска на 21 декабря 2020Ещё 908 новостей

Последние несколько месяцев в стране наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе использующихся при лечении коронавируса, рассказали «Известиям» во Всероссийском союзе пациентов (ВСП).

Это важнейшие лекарства, необходимые при хронических заболеваниях. Одной из причин нехватки средств стало то, что они вошли в рекомендации терапии пациентов с COVID-19, и это вызвало повышенный спрос. В связи с этим ВСП направил обращение президенту, а также в Минздрав и Минпромторг.

Перебои с наличием препаратов от хронических заболеваний, используемых также при лечении новой коронавирусной инфекции, начались с апреля, отметили эксперты ВСП.

В их числе антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия), ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб). С сентября 2020 года проблема стала обостряться.

По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулёва, возникли сложности с оценкой фактического спроса, а также с распределением препаратов между пациентами, нуждающимися в них из-за коронавируса и по причине наличия других заболеваний.

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