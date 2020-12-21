У меня есть антитела к коронавирус, можно ли не прививаться: ответ Анны Поповой

«На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в том случае, если их нет, нужно проконсультироваться с врачом

Прививка от коронавируса не нужна тем, у кого уже есть антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год", показанного в субботу на телеканале "Россия-1".

«На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

Попова пояснила, что в том случае, если их нет, нужно проконсультироваться с врачом. "Врач должен определить, во-первых, почему их нет после болезни, была ли это та самая болезнь, о которой мы говорим. И сам решит, нужно ли делать эту прививку", - заключила она.

Источник: ТАСС