Выплата 5 000 рублей на детей до 8 лет от Путина 21 декабря 2020 пришла на счета мамам Бердска

Президент Путин выполнил свое обещание. Подарок всем детям России от 0 до 7 лет начал поступать на счета родителей.

Выплата 5000 рублей на детей к Новому году начала поступать на счета родителей

Начали перечислять выплату в 5000 рублей от Путина к Новому году на детей от 0 до 7 лет в Бердске. Деньги пришли утром 21 декабря.

Напомним, 16 млн детей получат подарок от президента Владимира Путина – 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно. Деньги поступят на счета всем родителям до 31 декабря 2020 года.

Если вы ранее получали выплату 10 000 рублей, то на основании этой информации ПФР вам зачислит до 31 декабря по 5 000 рублей на каждого ребенка. В этом случае нет необходимости заполнять новое заявление.

Если у вас поменялся счет, то нужно об этом известить ПФР в кабинете Госуслуг. ССЫЛКА на ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА В БАНКЕ.

Если же вы не получали такую выплату, то вам нужно заполнить заявление на портале Госуслуги. ВОТ ТУТ ССЫЛКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ.

Получить выплату в 5000 рублей можно будет до 1 апреля 2021 года.

Как получить выплату в 5000 рублей от Путина, "Курьер. Среда. Бердск" писал здесь.

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