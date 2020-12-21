«Материнский инстинкт загашен»: объяснила нежелание иметь детей Ксения Стриж

Муж радиоведущей рассказал, как в возрасте 32 лет он очень хотел стать отцом, потому что в тот период у его друзей начали появляться дети.

Супруг радиоведущей не расстроен, что его жена не горит желанием тесно общаться с его мамой

Свекровь радиоведущей Ксении Стриж мечтала о невестке, которая встречала бы ее пирогами и подарила бы долгожданных внуков. Однако та детей рожать не хочет.

Ксения Стриж, радиоведущая: «Со свекровью познакомилась в Новый год. Мы с Андреем еще не жили вместе, только встречались, Андрей еще снимал квартиру. Свекровь приехала к сыну, а потом уже мы 31 декабря познакомились. Это было как встреча одноклассников. Свекровь старше меня на 6 лет, а муж моложе меня на 16 лет. Вопросов о разнице в возрасте я не боялась. Что я могу изменить, поздняк метаться! Мы живем с ней в разных городах, это спасает ситуацию даже при самом плохом раскладе».

В студии программы «Звезды сошлись» Ксения Стриж призналась, что видит свекровь только пятый раз за пять лет. Супруг радиоведущей не расстроен, что его жена не горит желанием тесно общаться с его мамой.

Андрей Сусиков, супруг Ксении Стриж: «Разговоров о том, что Ксения мне не пара, никто не вел. У нас так: это мой выбор, либо вы его принимаете, либо нет, но лучше, если вы его принимаете. Своих детей у меня нет. Мама говорила, что хочет внуков. Есть суррогатное материнство, почему нет».

Ксения Стриж: «Я никогда не готова к детям. Мне с детства мама говорила, что ни в коем случае не надо рожать, как это страшно, у нее были тяжелые роды. С пяти лет она мне рассказывала, как она мучалась и как я ей должна быть благодарна. Это травма. Я физически этого боялась. Это было как броситься на амбразуру или умереть. Когда я первый раз вышла замуж, мама говорила: только не рожай. У меня это загашено, нет такого инстинкта — хотеть ребенка. Я в этом не виновата».

При этом Стриж признается, что к детям в подростковом возрасте очень даже расположена. Муж радиоведущей рассказал, как в возрасте 32 лет он очень хотел стать отцом, потому что в тот период у его друзей начали появляться дети.

Источник: НТВ