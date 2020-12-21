Назанимала долгов на 10 млн рублей и сбежала на Cadillac Escalade семья Фреюк в Новосибирске

Семья Фреюк — Александр, Наталья и две их дочери Вика и Ева – 17 декабря выехали в гости к подруге.

Якобы перед своим исчезновением он занимал деньги у десятков людей

Десятки людей заявили о том, что Александр Фреюк занимал у них деньги перед внезапным исчезновением всей семьи.

В СМИ просочилась информация о том, что отец пропавшего семейства из Новосибирска Александр Фреюк должен знакомым порядка 10 миллионов рублей. Якобы перед своим исчезновением он занимал деньги у десятков людей. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области прокомментировали данную информацию.

«‎В данный момент мы не можем ни подтвердить заявления этих людей, ни опровергнуть. Мы проверяем информацию, и делать какие-то выводы пока преждевременно», — подчеркнули в пресс-службе регионального МВД.

Семья Фреюк — Александр, Наталья и две их дочери Вика и Ева – 17 декабря выехали в гости к подруге. Позже, сообщив близким, что задержатся, они просто перестали выходить на связь. В последний раз их машину «Кадиллак ESCALADE» видели на выезде с Ленинского района. О пропаже семьи стало известно накануне.