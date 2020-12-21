Ночью Кузбасс снова потрясло: Землетрясение напугало жителей Белово

Напомним, последнее землетрясение в Кузбассе зафиксировали также в Беловском районе 16 декабря. До этого подземные толчки также фиксировали 15 и 14 декабря в Беловском и Таштагольском районе.

До этого подземные толчки также фиксировали 15 и 14 декабря в Беловском и Таштагольском районе

В ночь с 20 на 21 декабря в Кузбассе вновь произошло землетрясение. Информацию предоставил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно сообщению, эпицентр землетрясения располагался на краю Беловского района, северо-восточнее села Заринское. Подземный толчок зафиксировали в 0:56 по местному времени в точке с координатами 54.64 северной широты и 86.59 восточной долготы. Магнитуда землетрясения составила 2,9.

Напомним, последнее землетрясение в Кузбассе зафиксировали также в Беловском районе 16 декабря. До этого подземные толчки также фиксировали 15 и 14 декабря в Беловском и Таштагольском районе.