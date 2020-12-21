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Предрекли долгие годы удаленной работы жителям России

12:00 21.12.2020 Фото: pixabay
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По оценке экспертов, сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно, и у людей появится возможность брать подработку с гибкой оплатой.

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Сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно

Дистанционный формат работы во многих компаниях продолжится не только в 2021 году, но и сохранится на многие годы, предполагают аналитики сервисов Работа.ру и СберИндекс в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Число вакансий в России в 2020 году снизилось на четверть

"В 2020 году компании быстро адаптировались к удаленному формату. Вакансий с пометкой "удаленная работа" за год стало на 44% больше, чем в 2019 году. В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется", — указывают они.

По мнению экспертов, гибким станет и сам бизнес. "Работа приобретет гибридный характер: вместо привычного офиса — домашние рабочие места и коворкинги, вместо совещаний — онлайн-встречи (Zoom, Skype и другое) и чаты в мессенджерах", — прогнозируют они.

Таким образом, по оценке экспертов, сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно, и у людей появится возможность брать подработку с гибкой оплатой.

"Компаниям такой проектный подход поможет снизить затраты на содержание офисов, инфраструктуру и прочее, а также откроет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма", — считают аналитики.

Исследование показало, что каждый пятый россиянин (20%) оказывает частные услуги, причем для большинства это является подработкой в дополнение к основной занятости. "Всё больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В 2020 году таких соискателей стало на 23% больше, чем в прошлом. В 2021 году данный тренд будет только набирать обороты", — ожидают авторы доклада.

офис работа удаленка
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От редакции

На удаленке лучше?

Аноним, 21 декабря 2020 12:39
Так уже лет 20 как на удаленкеМы тут, а они на другой планете.Ой гейропе...Из бункеров совещаются,удобно...

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