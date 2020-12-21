Нашли пропавших 70 дней назад армянских военных в Карабахе

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Карабахский лидер обнародовал имена найденных военных

В результате поисковых работ в Нагорном Карабахе обнаружили шестерых армянских военных, которых 70 дней считали пропавшими без вести. Об этом в фейсбуке написал президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.

Поисковую операцию проводили Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха, российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста. Военнослужащих обнаружили на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

"На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", — говорится в посте Арутюняна.

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отметив, что по его прямому распоряжению продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших. Особую признательность Арутюнян выразил командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

Карабахский лидер обнародовал имена найденных военных. Это Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян, Руслан Туманян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.