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Названа сумма необлагаемого налогом дохода по вкладам - 42,5 тысячи рублей

17:50 21.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Налог начнет действовать с 2021 года, владельцам крупных вкладов его предстоит уплатить впервые в конце 2022 года.

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Держателям вкладов более 1 млн.руб. нужно задуматься о доходе своих инвестиций в 2021 году

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% означает, что необлагаемый новым налогом процентный доход с вкладов в 2021 году составит 42,5 тыс. руб. Весь доход сверх этой суммы будет облагаться по ставке 13%.

В концепции закона о налоге на вклады необлагаемый процентный доход - это средний доход за год по вкладу в размере 1 млн рублей. Поэтому он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года. Таким образом, ежегодно необлагаемый процентный доход может меняться в зависимости от ключевой ставки, но принципиально он не влияет на величину дохода, поскольку если ключевая ставка (а с ней и необлагаемый доход) выше, то выше и банковские ставки, и наоборот.

Налог начнет действовать с 2021 года, владельцам крупных вкладов его предстоит уплатить впервые в конце 2022 года.

Для исчисления налога будет учитываться совокупный доход одного человека по всем вкладам на всех счетах во всех банках и во всех валютах (рубли, доллары, евро), напоминает эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Наталья Шумакова. Не учитываются только счета и вклады со ставкой менее 1%, в том числе зарплатные счета.

Например, если сейчас открыть вклад в банке под 4,5% сроком на 1 год и положить на него 1 млн руб., то в конце 2021 года вкладчик получит процентный доход на сумму 45 тыс. руб. Это на 2,5 тыс. руб. больше необлагаемого процентного дохода, а значит, НДФЛ составит всего 325 руб.

Сумму налога рассчитывать самостоятельно не нужно, это сделает налоговая служба, которая сама соберет все данные. Владельцы крупных вкладов получат счёт в конце 2022 года, как на автомобиль, землю, дом или квартиру, говорит Наталья Шумакова.

Источник: РГ

доход закон ключевая ставка налог процент
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