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Предложили метод реального сокращения чиновников экономисты

12:15 21.12.2020 Фото: pexels
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В центральных аппаратах 52 федеральных органов исполнительной власти таким образом можно высвободить до 2267 человек (из 19 973) фактической численности, занятых в осуществлении функций и полномочий, или до 6799 человек (из 24 505 человек) относительно предельной численности с учетом сокращения вакансий.

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Доля кадрового состава, осуществляющего обеспечивающие функции, только в 29 из 52 ведомств превышает 30%

Эксперты ВШЭ предложили правительству провести «умную оптимизацию» численности госслужащих, которая основана на реальном кадровом положении в конкретном ведомстве. Предложения содержатся в докладе НИУ ВШЭ (есть в распоряжении «Известий»), который будет опубликован в понедельник, 21 декабря.

В ноябре этого года, отмечается в документе, главы федеральных ведомств получили задание до 1 апреля 2021-го не только сократить численность госслужащих (на 5% в центральном аппарате и на 10% в территориальных органах), но и провести мероприятия по изменению структуры управления. К маю главы органов исполнительной власти должны отчитаться перед правительством о проделанной работе. Однако, полагают в ВШЭ, при текущем уровне вакансий в федеральных ведомствах (в среднем около 18%) сокращены в основном будут не реальные госслужащие, а вакантные позиции.

Правительству жизненно необходимо «не пропорциональное сокращение федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину (5%, 10% или 20%), а приведение численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности, а также создание устойчивого механизма поддержания оптимальной численности с учетом новых квалификационных требований», отмечается в докладе.

Так, доля кадрового состава, осуществляющего обеспечивающие функции, только в 29 из 52 ведомств превышает 30%. Этот перекос необходимо устранить в том числе за счет цифровизации процессов, что позволит сократить ресурсы, в том числе человеческие, на работу с документооборотом и т.д. Высвобождающийся персонал после переучивания сможет выполнять профильные функции, уверены в ВШЭ.

В центральных аппаратах 52 федеральных органов исполнительной власти таким образом можно высвободить до 2267 человек (из 19 973) фактической численности, занятых в осуществлении функций и полномочий, или до 6799 человек (из 24 505 человек) относительно предельной численности с учетом сокращения вакансий.

Источник: Известия

кадровый состав оптимизация сокращение аппарата
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