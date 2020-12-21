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Названы самые востребованные профессии в 2021 году

12:30 21.12.2020 Фото: pexels
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В целом же количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26 процентов по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей — на девять процентов.

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Одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения

Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в следующем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки, выяснили эксперты сервисов Работа.ру и "СберИндекс" в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Помимо этого в 2021 году ожидается спрос на фармацевтов, а также водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов, полагают эксперты.

А одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. "Один из главных навыков, который предстоит освоить каждому работнику, — умение учиться, то есть быстро усваивать и обрабатывать новую информацию. Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость", - пояснили авторы исследования.

В качестве примера они привели школьных учителей, которым пришлось срочно осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывать проверку домашних заданий онлайн.

Еще два важных навыка, связанные со всеобщим переходом в цифровую сферу, — компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности, отмечается в исследовании.

В 2020 году наиболее популярными вакансиями в Москве оказались водитель такси, укладчик и комплектовщик. В Санкт-Петербурге работодатели чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове самыми востребованными стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики, выяснили также эксперты.

Вместе с тем, в 2020 году по отношению к 2019 году зафиксирован рост вакансий для студентов (плюс 24 процента). "Среди работодателей в 2020 году вырос также интерес к кандидатам на полный рабочий день (плюс 64 процента по сравнению с 2019 годом) и снизилось количество вакансий с вахтовым методом работы (на 51 процент) и со сменным графиком (на 28 процентов)", - отмечается в докладе.
В целом же количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26 процентов по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей — на девять процентов.

Источник: РИА Новости

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Аноним, 21 декабря 2020 12:36
Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в следующем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки, выяснили эксперты сервисов Работа.ру и "СберИндекс" в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

А хахахааааааааааааа...Самыми востребованными будут копальщики могил и хозяева ритуальных услуг.
Жрать будет нечего и т.д.

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