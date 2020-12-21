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Разыскивают 15-летнего Мишу Костромина в черной куртке и шапке 9 дней в Бердске. Заведут ли уголовное дело?

11:02 21.12.2020, Алены Романцовой Фото: МВД Бердска
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Миша и раньше пропадал, он склонен к бродяжничеству, но на такой большой срок он исчезает первый раз. Раньше его поисками занимался поисковой отряд "Лиза Алерт".

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Мальчик до сих пор не вернулся домой

Не найден вторую неделю 15-летний Миша Костромин из Бердска. Напомним, Мишу ищут с 12 декабря. Подросток ушел в магазин 12 декабря 2020 и исчез. Отец-одиночка ищет его по всему городу. Розыском также занимается старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД Бердска Ирина Булыгина.

- Миша так и не найден, - рассказала Ирина Геннадьевна 21 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Булыгина рассказывала, что отец дал Мише денег и отправил за необходимой деталью для починки домашней утвари, а он ушел и не вернулся. Миша и раньше пропадал, он склонен к бродяжничеству, но на такой большой срок он исчезает первый раз. Раньше его поисками занимался поисковой отряд "Лиза Алерт".

Будет ли заведено уголовное дело, также уточнила старший оперуполномоченный Ирина Булыгина.

- Уголовное дело может завести Следственный комитет, если есть признаки преступления, - сказала Булыгина.

"Курьер. Среда. Бердск" направил вопрос по уголовному делу в СК региона. Как только старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова даст ответ, мы опубликуем информацию.

Розыск:

Отделом МВД России по городу Бердску Новосибирской области разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Костромин Михаил Сергеевич, 16.08.2005 г.р., проживающий в поселке Вега города Бердска Новосибирской области, который 12.12.2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые, русые, стрижка короткая.

Был одет: вязаная шапка черного цвета с отворотом, куртка кожаная черного цвета, черные кроссовки.

Убедительная просьба всех, кто знает о местонахождении Костромина Михаила в настоящее время, либо видел его после 12 декабря 2020 года позвонить по номеру телефона 903-934-20-51 либо 112.

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розыск розыск Михаила Костромина Ирина Булыгина Следственный комитет НСО Бердский ОМВД
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