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Пообещал 100 000 рублей за российскую медаль в биатлоне Губерниев

12:45 21.12.2020 Фото: Дмитрий Губерниев
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Анализируя неудачные выступления российской биатлонной сборной в сезоне-2020/21, он заявил, что если атлеты не в состоянии держать удар и воспринимать критику, то им надо идти работать библиотекарями или торговцами на рынке.

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Спортсмен, который принесёт России ближайшую медаль, получит 100 тысяч рублей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал денежную премию первому российскому биатлонисту, который завоюет медаль. Сборная страны к неудовольствию болельщиков остаётся без наград уже 38 гонок подряд.

Чтобы хоть как-то исправить это положение, отведавший в прямом телеэфире свою варежку журналист решил простимулировать стреляющих лыжников материально.

Спортсмен, который принесёт России ближайшую медаль, получит 100 тысяч рублей. Если медаль будет в эстафете, то сумма поделится на четверых, — пообещал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Губерниев пообещал съесть ботинок, если антирекорд российских биатлонистов продлится и отечественные спортсмены проведут 50 гонок без медалей. При этом одно пари он уже проиграл и после завершения женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене был вынужден жевать варежку, при этом назвав её почему-то перчаткой.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил причины провальных результатов спортсменов. По его мнению, команде «не хватило подводящей, развивающей работы до сезона». Вроде бы «не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно», рассказал он.

В свою очередь Губерниев считает, что спортсмены, попавшие в национальную команду, должны соответствовать ей и выступать на приемлемом уровне. Анализируя неудачные выступления российской биатлонной сборной в сезоне-2020/21, он заявил, что если атлеты не в состоянии держать удар и воспринимать критику, то им надо идти работать библиотекарями или торговцами на рынке.

100 тысяч рублей вознаграждение золотая медаль награда первая медаль
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