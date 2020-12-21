Изобрели первый экспресс-тест на коронавирус в России

Антигенный тест является быстрой альтернативой ПЦР-диагностики

В России зарегистрирован первый отечественный быстрый тест на антиген коронавируса с визуальной оценкой наличия патогена. Росздравнадзор выдал регистрационное свидетельство на медицинское изделие (копия есть у «Известий»). Новая тест-система представляет собой набор реагентов для иммунохроматографического (ИХА — метод анализа, включающий реакцию между антигеном и соответствующим ему антителом в биологических материалах) определения нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2, сказано в документе.

Ранее в РФ были зарегистрированы три теста зарубежного производства: фирмы Coris (Бельгия), и фирм Standard Diagnostics и Rapigen (обе из Кореи). Эти системы предназначены для выявления специфичного белка-антигена в оболочке вируса. Производители разработали специальные связывающие его субстанции (антитела), поместили их в экспресс-систему, и в случае связывания с искомым антигеном они выдают реакцию, которую фиксирует прибор.

Быстрый тест отечественного производства человек сможет провести и дома, самостоятельно забрав мазок из носоглотки. Но производители всё же рекомендуют обращаться к медработникам, так как процедура требует определенного навыка, сказал «Известиям» генеральный директор компании «Хема», производящей тест, Юрий Лебедин. По его словам, на выполнение анализа уходит порядка 25 минут.

Антигенный тест является быстрой альтернативой ПЦР-диагностики, не требующей лабораторного исследования и специальных условий проведения, пояснил «Известиям» доктор медицинских наук, профессор БФУ имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

Еще одним из преимуществ антигенных тестов является быстрота проведения. Но такая диагностика не может гарантировать стопроцентное качество результата. Поэтому все отрицательные пробы зарубежные специалисты всё же рекомендуют перепроверять методом ПЦР.

Источник: Известия