Материнский капитал не использовали, а ребенку скоро исполнится 14 лет: «Сгорят» ли деньги, ответили в управлении ПФР по Бердску

В Пенсионном фонде рекомендуют не торопиться «засовывать деньги, куда попало». Официально программу маткапитала продлили до 2026 года. Средства с 2007 года индексируются и выросли почти вдвое.

Срок действия программы маткапитала в России официально продлили до 2026 года

Материнский капитал начали выдавать российским семьям, родившим второго или последующих детей после 1 января 2007 года. С 1 января 2020 года маткапитал положен и за первенца. За годы действия программы выплаты получили почти 10 млн семей.

Начинали с 250 тыс. рублей в 2007-м. Каждый год сумму индексировали, и сейчас она составляет 466 тысяч 617 рублей. Официальную программу продлили до конца 2026 года по указу президента Путина. Он считает, что в России нужно «перезагрузить» демографическую политику.

Размер материнского (семейного) капитала (МСК) не менялся с 2015 года. Это было связано с тем, что еще в 2016 году МСК был «заморожен», и очередную индексацию было решено провести только в 2020-м. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец 2019 года сохранялись средства сертификата (частично или полностью). Размер маткапитала увеличился на 3% и составляет сейчас 466 617 рублей.

Уже в 2021 году маткапитал проиндексируют на 3,7%. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России, на первого ребенка выплатят 483 882 рубля, на второго и последующих детей - 639 432 рубля, если семья не получала деньги на первенца. Если получала, то доплата составит 155 550 рублей. По данным Минтруда, всего на программу маткапитала в следующем году выделят 443,3 млрд рублей.

Если ребенку скоро 14 лет

Есть семьи, где детям, благодаря которым выдали материнский капитал, скоро исполнится 14 лет. А деньги все еще лежат на счете — их не использовали. И это стало поводом для беспокойства.

- Пока не было повода использовать маткапитал. Но прошел слух, что деньги сгорят после того, как ребенку стукнет 14 лет. Вроде, можно было бы оставить средства на накопительную часть пенсии. Однако пугает то, что их снова «заморозили» на несколько лет. Думаем теперь, куда вложить материнский капитал, - обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» Евгения.

Как выяснила редакция, действительно, некоторые юридические конторы делают акцент на цифре «14» и предлагают помощь в «продлении действия сертификата на маткапитал». Однако в Пенсионном фонде развеяли все сомнения, заявив, что срок использования денег МСК не ограничен. Во всяком случае пока.

- Деньги никуда не деваются — не исчезают. У нас есть такие семьи, где маткапитал не истратили, хотя детям скоро 14 лет. Неиспользованные деньги сохранятся, - пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском управлении Пенсионного фонда.

Никаких дополнительных заявлений в этом случае писать не нужно, заверили в ПФР. Деньги не пропадут. Нужно будет подавать заявление, если семья определится с целью использования маткапитала, в том числе на накопительную часть пенсии матери.

- Пока заявление не написало, деньги лежат и индексируются — сумма увеличивается, - утверждают в бердском отделении ПФР. - Но если вы получали сертификат на МСК в 2007 году, вам не полагается сумма в 616 000 рублей, поскольку этот размер распространяется на родивших второго ребенка и последующего после 1 января 2020 года.

Деньги не пропадут, поэтому не стоит «бегать и суетиться, придумывая, куда их засунуть». Более того, в ПФР заверили, что если вдруг произойдут какие-то изменения в маткапитале, скорее всего, неиспользованные средства по сертификату просто выплатят наличными.

Деньги не туда

Материнский капитал теперь можно отозвать с накопительной части пенсии. Закон об этом 8 декабря 2020 года подписал президент. То есть женщина, которая ранее решила направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, в любое время может отозвать его и потратить на другие цели при условии, что пенсия ей еще не назначена.

Воспользоваться средствами маткапитала можно будет спустя полгода после их возврата в Пенсионный фонд. В течение этого времени владелец сертификата обязан определится, на что он его потратит. Это может быть улучшение жилищных условий, образование ребенка или приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В противном случае средства снова поступят на формирование будущей пенсии.

Законом предусматривается возможность продления срока подачи заявления о распоряжении этими средствами в случае невостребованности отозванных средств на данные цели.

Рассматривается вопрос о возможности направлять денег МСК на оплату строительства жилого дома на садовых земельных участках.

Хочу автомобиль

Разрешенные законом о материнском капитале цели, на которые его можно направить, не устраивают почти половину семей, а каждая третья мама хотела бы получить наличными. Исследование проводили ОНФ и Центр правовой поддержки «Мама в праве».

Лишь 19,5% опрошенных уже воспользовались этой мерой господдержки. Почти половина - 47,6% семей - уточнили, что их не устраивает перечень целей, на которые можно потратить маткапитал. Каждый 20-й респондент даже не знал о том, на что разрешено расходовать деньги.

В обществе есть большой запрос на возможность оплатить материнским капиталом ремонт жилья, приобретение автомобиля, лечение взрослых и детей. Многие за счет сертификата хотели бы приобрести мебель и крупную бытовую технику или обеспечить текущие нужды детей.

Поэтому возникает соблазн обналичить средства, чтобы потратить их на то, что действительно нужно. Пойти на это готовы 32,4% опрошенных. Еще свыше 4% выразили намерение поступить именно так, зная, что это противозаконно.

Кто имеет право на маткапитал

Женщина, имеющая российское гражданство, родившая или усыновившая второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.

Родившая (усыновившая) с 1 января 2007 года третьего или последующих детей, если ранее она не воспользовалась своим правом на маткапитал.

Мужчина (также гражданин РФ), являющийся единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу не ранее 1 января 2007 года.

Отец или усыновитель независимо от гражданства — в случае если мать или усыновительница ребенка не могут или лишились права на маткапитал. Такое может произойти, например, в случае смерти матери, лишения родительских прав, совершения в отношении своего ребенка умышленного преступления.

Если же и отец и мать (усыновитель и усыновительница) не могут или лишены права на маткапитал, то это право переходит к самим детям. Деньги распределяются между ними поровну. Речь идет о несовершеннолетних либо о совершеннолетних, если это учащиеся очного отделения.

Сертификат является именным.

Ребенок должен быть гражданином России.

Жить при этом можно и за границей.

Второй супруг может быть иностранцем.

Время обращения за маткапиталом не ограничено. Подать заявление на сертификат семьи могут и сейчас, даже если второй ребенок (или последующий) родился в 2007 или 2011 годах.

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