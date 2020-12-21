Насмерть задохнулись угарным газом четыре человека. Самому маленькому было 5 лет

В настоящее время производится осмотр места происшествия, а также изъятие газового оборудования и документации, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований.

В настоящее время производится осмотр места происшествия

20 декабря 2020 года в квартире одного из домов по ул. Калинцева областного центра были обнаружены тела четырех человек, в том числе 15-летней девушки и 5-летнего мальчика, с признаками отравления угарным газом.

Следователи и криминалисты следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия для производства первоначальных следственных действий.

В целях установления всех обстоятельств, приведших к трагедии, Ленинским межрайонным следственным отделом г. Иваново следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время производится осмотр места происшествия, а также изъятие газового оборудования и документации, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком