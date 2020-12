Сколько стоят домашние новогодние каникулы в Новосибирске, узнайте

Многие планируют провести новогодние каникулы дома

Новогодние каникулы - самые долгие праздничные выходные в году, россияне предпочитают проводить их в домашней обстановке в кругу близких и дорогих людей. К тому же, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией многие россияне планирует провести зимние каникулы дома. В преддверии праздничных дней эксперты Авито выяснили, сколько будет стоить организовать досуг для себя и своей семьи в России и в Новосибирске.

Домашний отдых

Ни для кого не секрет, что новогодние каникулы – период, когда россияне проводят времени дома так много, как ни в какие другие праздники, отдыхают и набираются сил перед предстоящим годом. Но, чтобы не провести все 10 дней за просмотром телевизора, многие стараются заранее организовать свой досуг.

Вечер кино и настольных игр

Россияне часто выбирают семейный отдых с просмотром кино или настольной игрой. Чтобы создать атмосферу кинотеатра в домашних условиях, покупают проекторы. Их в этом году на Авито стало больше на 20%, а приобрести прибор можно в среднем за 8 000 рублей - на 18% дороже, чем в прошлом году. На 76% шире стал выбор для любителей настольных игр. В этом году их можно купить на 17% дешевле, чем в прошлом - в среднем за 750 рублей.

В Новосибирске купить проектор можно в среднем за 8 000 рублей - дороже на 33%, чем в прошлом году. Настольные игры упали в цене на 13%, их средняя стоимость составила 700 рублей.

Спрос на проекторы в ноябре-декабре 2020 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Настольные игры у россиян стали востребованнее на 67%. Самыми популярными играми для семьи или компании, которые искали на Авито в прошедшем месяце, стали: Имаджинариум, Монополия, Каркассон и Дженга.

Каникулы с джойстиком в руке

Любители гейминга предпочтут провести долгие праздничные выходные за любимой игрой на консоли или ПК. В период с середины ноября по середину декабря на Авито было размещено на 35% больше игровых приставок, чем в прошлом году. Средняя стоимость приставки в прошедшем месяце составила 3 990 рублей, которая по сравнению с прошлым годом стала выше на 14%. Игры для приставок стали продавать на 29% чаще, их можно купить в среднем за 750 рублей - всего на 7% дороже, чем в прошлом году. Любители компьютерного гейминга могут найти на сайте на 38% больше игр для ПК, в среднем за 200 рублей - их стоимость не изменилась с прошлого года.

В ноябре-декабре этого года в Новосибирске на Авито консоль можно приобрести в среднем за 3 900 рублей, что дороже на 11%, чем в прошлом году. Игры для приставок выросли в цене на 14% и стоят в среднем 800 рублей. Средняя цена компьютерной игры в Новосибирске составила 200 рублей - стоимость с прошлого года выросла на 18%.

Спрос на игровые приставки на Авито в этом году вырос практически в 2 раза - на 97% в целом по России. Играми для консолей интересовались на 38% активнее, чем в прошлом году, а играми для ПК - на 21% чаще. В топе запросов российских пользователей сайта в ноябре-декабре оказалась игра Spider Man. На 2 месте находится GTA 5, а почетное 3 место за игрой The Last Of Us 2. Пятерку замкнули Assassins Creed и Red Dead Redemption 2. Также одной из самых популярных в последнее время игр на Авито является нашумевшая Cyberpunk 2077 - после релиза 10 декабря запросы на нее в поиске на Авито за день взлетели с 5 602 на 615 позицию, а спрос подскочил в 12 раз по сравнению с началом декабря.

Активный отдых

Любителям активного досуга будет по душе провести время на катке или снежной горке с семьей и друзьями. Ассортимент коньков на Авито в этом году стал на 44% шире. Их продают по цене прошлого года - в среднем за 1 000 рублей. Также не изменились в стоимости по сравнению с 2019 годом и санки - их можно приобрести в среднем за 1 500 рублей. Выбор саней на сайте в этом году стал больше на 34%.

Популярны у россиян ледянки и тюбинги (“ватрушки”), количество объявлений об их продаже в этом году выросло на 63% и 51% соответственно. Ледянку на Авито можно купить в среднем за 500 рублей - на 11% дороже, чем в прошлом году. “Ватрушки” наоборот стали дешевле на 5% и в ноябре-декабре 2020 года стоили в среднем 1 390 рублей.

В Новосибирске коньки можно купить по цене 2019 года - в среднем за 1 000 рублей. Ледянки стали стоить дешевле на 69% по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года - в среднем 400 рублей. Желающие прокатиться на санках смогут приобрести их в среднем за 1 500 рублей - по стоимости прошлого года. Любители тюбингов могут найти в продаже “ватрушки” в среднем за 990 рублей - в этом году они стали дешевле на 38%.

Спрос на коньки в период с середины ноября по середину декабря 2020 года подскочил в 2 раза по России по сравнению с прошлым годом, санки россияне искали на 44% чаще. Ледянками в период с середины ноября по середину декабря интересовались в 2,3 раза активнее, а тюбинги стали востребованнее почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом.