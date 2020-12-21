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Виноваты ли родители в ранней потери невинности подростом?

22:50 21.12.2020 Фото: pxhere.com
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В рамках научной работы Кен Ун и Джон Перри проанализировали гены 380 тыс. человек и нашли 38 вариаций гена, отвечающего за сексуальный опыт.

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Каждый родитель переживает, чтобы его ребенок не начал жить сексуальной жизнью слишком рано
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Каждый родитель переживает, чтобы его ребенок не начал жить сексуальной жизнью слишком рано.

Секс в возрасте, когда подросток о нем не знает ничего конкретного, чреват беременностью, половыми проблемами, инфицированием и, конечно, появлением комплексов, если первый опыт оказался не таким, как его представляли.

Если дочь или сын слишком рано начали сексуальные контакты, то родители, как правило, пеняют на себя: надо было разговаривать, объяснять...

Но на самом деле возраст потери невинности записан в генах человека. По крайней мере, к такому мнению пришли ученые Института метаболических наук в Кембридже. В рамках научной работы Кен Ун и Джон Перри проанализировали гены 380 тыс. человек и нашли 38 вариаций гена, отвечающего за сексуальный опыт.

Исследование, опубликованное в Nature Genetics, доказало, что гены оказывают влияние и на время первых родов.

На время первого секса влияют как семейные, так и социальные факторы, например, давление со стороны сверстников, но наше исследование доказывает, что генетические факторы тоже влият. Ген способен склонять человека к первому сексуальному опыту в определенный момент, выступать важным стимулом.

Источник: kolobok.ua

возраст потери невинности гены подростки секс ученые Кен Ун Джон Перри Nature Genetics
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