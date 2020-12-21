Призвал ударить по Западу "Посейдоном" Жириновский

По мнению депутата, причина агрессивного поведения Запада в отношении Москвы кроется в зависти.

Жириновский считает. что России нужно показать силу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России, получившей новейшие виды вооружения, следует показать силу и наказать Запад за агрессивное поведение.

Такую точку зрения парламентарий озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", отрывок которой опубликован на YouTube-канале "ЛДПР ТВ".

По мнению депутата, причина агрессивного поведения Запада в отношении Москвы кроется в зависти.

"Мы для Европы - враг постоянный. Почему? Огромная страна - зависть, огромные ресурсы - зависть, военные победы - зависть, очень много талантливых людей - опять зависть.

Я имею в виду Запад: и США, и Европа. Они нас выставляют агрессорами. Мы на них сто лет близко не нападали", - отметил политик. Парламентарий рассказал об имеющемся в арсенале России сверхмощном оружии, в частности упомянул о беспилотном подводном аппарате "Посейдон", являющимся, по сути, ядерной торпедой, и призвал задействовать эту силу против Запада. "Для нас это отличный вариант, чтобы остановить их агрессивные замыслы", - подчеркнул глава либерал-демократов.

"Предлагаете долбануть?" - уточнил, в свою очередь, ведущий, на что Жириновский ответил утвердительно. "Обязательно надо показать нашу силу... Только силовое воздействие. Ничего больше не поможет. Только военное решение вопроса, которое позволит России жить спокойно", - добавил он.

Ранее Жириновский рассказал о попытке США "убрать Россию географически", потому что Москва является центром мира, а также сообщил о плане Вашингтона взять РФ "измором". До этого лидер ЛДПР потребовал "маленькой победоносной войны" в Молдавии, Белоруссии и на Украине.