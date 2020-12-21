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+165 новых зараженных коронавирусом за сутки на 21 декабря 2020 в Новосибирской области

12:34 21.12.2020 Фото: Оперштаб
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Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 902 обращения, госпитализированы 13 человек.

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В отделениях реанимации находятся 174 человека

По данным оперативного штаба на утро 21 декабря в регионе выявлено 26 305 случаев коронавирусной инфекции (+165 за сутки), в том числе у 1 549 детей. 22 005 пациентов выписаны с выздоровлением (+98 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 67 лет, 73 года и женщины в возрасте 60 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 888 человек.

В отделениях реанимации находятся 174 человека. На ИВЛ – 46 пациентов.

Госпитализированы 36 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 331.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 307 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 029 415 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 6 225 жителей региона, 77 924 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 902 обращения, госпитализированы 13 человек.

Источник: Оперштаб

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