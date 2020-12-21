Потрясные кубики пресса Ани Лорак попали в сеть

"Это пластика, фотошоп или она от природы такая худая?" - спрашивают поклонники.

В Сети обсуждают архивное фото Ани Лорак

В Сети обсуждают архивное фото Ани Лорак. Подробнее читай в материале.

После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак сообщила о романе с молодым участником Black Star Егором Глебом, бывшим мужем украинской певицы Татьяны Решетняк (TAYANNA). Уже этой весной в Сети появились первые слухи о беременности артистки. Сама Каролина их пока не комментирует, хотя и опровергать не спешит.

На днях поклонники певицы опубликовали фото, где та позирует в крохотном черном купальнике на фоне пальм. Пляжный образ Лорак дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.

"Какая красотка", ", "Очень красивая", "Это пластика, фотошоп или она от природы такая худая?", "Красивая фигура", "Летняя фотография напоминает о лете... Фигура Ани безупречна!" - комментируют фото Лорак пользователи.

Источник: clutch.ua