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Красота / Общество

Потрясные кубики пресса Ани Лорак попали в сеть

19:50 21.12.2020 Фото: clutch.ua
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"Это пластика, фотошоп или она от природы такая худая?" - спрашивают поклонники.

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В Сети обсуждают архивное фото Ани Лорак

В Сети обсуждают архивное фото Ани Лорак. Подробнее читай в материале.

После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак сообщила о романе с молодым участником Black Star Егором Глебом, бывшим мужем украинской певицы Татьяны Решетняк (TAYANNA). Уже этой весной в Сети появились первые слухи о беременности артистки. Сама Каролина их пока не комментирует, хотя и опровергать не спешит.

На днях поклонники певицы опубликовали фото, где та позирует в крохотном черном купальнике на фоне пальм. Пляжный образ Лорак дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.

"Какая красотка", ", "Очень красивая", "Это пластика, фотошоп или она от природы такая худая?", "Красивая фигура", "Летняя фотография напоминает о лете... Фигура Ани безупречна!" - комментируют фото Лорак пользователи.

Источник: clutch.ua

архивное фото комментарии певица пресс стройность фигура Ани Лорак Егор Глеб Black Star
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От редакции

Пластика или все свое?

Аноним, 21 декабря 2020 19:58
НВР:
Всё своё, она красавица

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