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Нашлась живой и невредимой Александра Роговская в Кемерово. Девочка решила пожить самостоятельно

12:45 21.12.2020 Фото: СК
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ведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении девочки не имеется.

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В настоящий момент девочка передана ее законному представителю.

В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий установлено местонахождение 17-летней Александры Роговской, которая 19 июня 2020 года самовольно покинула территорию больницы СМП № 2 в Октябрьском районе Новосибирска и местонахождение ее было неизвестно.

Несовершеннолетняя жива и здорова. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении девочки не имеется.

Ее место нахождение было установлено в городе Кемерово. Девочка допрошена следователем следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области с участием законного представителя и психолога. В ходе допроса она пояснила, что основанием для ее ухода явилось желание жить самостоятельно. В настоящий момент девочка передана ее законному представителю.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

девочка найдена несовершеннолетняя розыск
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