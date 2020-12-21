Получит 7,6 млрд рублей на реабилитационный центр в Бердском заливе Новосибирская область

Постановление Правительства РФ №2135 от 16 декабря 2020 года предусматривает осуществить в 2020-2024 годах бюджетные инвестиции из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» в размере более 7,6 млрд рублей на проектирование и строительство в Барышевском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области «Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек». Стационар планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

В новом центре будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Дети смогут находиться в нём вместе с родителями. Это не только благоприятно скажется на эмоциональном состоянии маленьких пациентов, но и позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях.

В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах). Кроме того, при центре планируют создать клиническую базу, где студенты смогут проходить практическую подготовку, а специалисты – повышать квалификацию.

О необходимости создания в России реабилитационных центров мирового уровня говорил Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2019 году.

Источник: nso.ru