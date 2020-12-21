22.12.20: Что будет в этот день и какие запреты существуют на Зимнее солнцестояние

В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма. Люди молились солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась, и наступили теплые деньки.

Это точка, после которой ночи становятся короче, а дни длиннее

22 декабря начинается Зимнее солнцестояние. Это точка, после которой ночи становятся короче, а дни длиннее. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма. Люди молились солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась, и наступили теплые деньки

22 декабря необходимо забыть все обиды и не подпускать к себе негатив. Также очень важно избавиться от долгов. Нужно хорошенько прибраться дома, выбросить весь хлам и мусор.

Хорошо бы воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи. День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу родных и близких людей, а вот одиночества следует избежать.

Нужно быть щедрыми, тогда наступающий год вас одарит вдвойне. Если вы хотели начать новое дело, то этот тот самый день, когда это нужно сделать.

Существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится. Визуализируйте свои желания, тогда шанс на их воплощение значительно увеличится.

Источник: izvmor.ru