21.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

22.12.20: Что будет в этот день и какие запреты существуют на Зимнее солнцестояние

19:20 21.12.2020 Фото: pxhere.com
0

В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма. Люди молились солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась, и наступили теплые деньки.

% name% title
Это точка, после которой ночи становятся короче, а дни длиннее

22 декабря начинается Зимнее солнцестояние. Это точка, после которой ночи становятся короче, а дни длиннее. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма. Люди молились солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась, и наступили теплые деньки

22 декабря необходимо забыть все обиды и не подпускать к себе негатив. Также очень важно избавиться от долгов. Нужно хорошенько прибраться дома, выбросить весь хлам и мусор.

Хорошо бы воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи. День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу родных и близких людей, а вот одиночества следует избежать.

Нужно быть щедрыми, тогда наступающий год вас одарит вдвойне. Если вы хотели начать новое дело, то этот тот самый день, когда это нужно сделать.

Существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится. Визуализируйте свои желания, тогда шанс на их воплощение значительно увеличится.

Источник: izvmor.ru

22 декабря 2020 22.12.20 день зимнего солнцестояния запреты дня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете загадывать желание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака: Что ждать от уходящего года?
20:20 21-12-2020
Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака: Что ждать от уходящего года?
"Никого я не кидал": Сделала заявление глава исчезнувшей в Новосибирске семьи на видео
19:59 21-12-2020
Потрясные кубики пресса Ани Лорак попали в сеть 1
19:50 21-12-2020
Потрясные кубики пресса Ани Лорак попали в сеть
БердскПробки в 10 баллов сковали дороги Новосибирска вечером 21 декабря 2020
19:40 21-12-2020
Пробки в 10 баллов сковали дороги Новосибирска вечером 21 декабря 2020
Прерывает авиасообщение с Великобританией в полночь 22 декабря 2020 Россия
19:33 21-12-2020
Прерывает авиасообщение с Великобританией в полночь 22 декабря 2020 Россия
22.12.20: Что будет в этот день и какие запреты существуют на Зимнее солнцестояние
19:20 21-12-2020
22.12.20: Что будет в этот день и какие запреты существуют на Зимнее солнцестояние
Кого утвердил в составе Госсовета Путин. Список
19:18 21-12-2020
Кого утвердил в составе Госсовета Путин. Список
Бердск"Напрочь лишены медпомощи": Отправили повторно сдавать анализ на коронавирус в поликлинику №2 ребенка и мать в Бердске. На дом вновь медики не приехал
19:10 21-12-2020
Снова тряхнуло Кузбасс: произошло второе землетрясение за неделю
18:54 21-12-2020
Снова тряхнуло Кузбасс: произошло второе землетрясение за неделю
Подробный любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака
18:50 21-12-2020
Подробный любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года для каждого знака зодиака