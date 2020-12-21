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Гороскоп на 22.12.20 для каждого знака зодиака

21:20 21.12.2020 Фото: pxhere.com
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Скорпионов ждет денежное пополнение и новый роман.

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Весы увидят вещие сны, а Близнецов ждет прибыль

У Овнов день приятных встреч и ухода за собой. Звезды советуют пройтись по магазинам и присмотреть новогодние подарки для себя. Все косметические процедуры сегодня пойдут на пользу.

Удача в этот день на стороне Тельцов, поэтому можно смело принимать самые смелые решения. Не останавливайтесь на достигнутом. Вы находитесь на пороге больших перемен. Возможны приятные сюрпризы и неожиданности.

Близнецы легко разберутся со сложными задачами и жизненными ситуациями. Вас оберегают высшие силы, поэтому будьте добрее к окружающим. Возможна денежная прибыль или долгожданная встреча.

Ракам придется обратить внимание на проблемы, которые связаны с социальными обязательствами людей, защитой трудовых прав человека, юридической деятельностью. Это поможет вам в продвижении на работе.

Львам не стоит мудрить и рисковать и тогда на работе сохранится стабильная обстановка. А чтобы наполниться положительной энергией, будьте рядом с теми, кто вам приятен в общении.

Девам не стоит проявлять слабость при возникающих неприятностях и препятствиях. Вы легко со всем справитесь, но от поддержки близких не отказывайтесь. Он искренне желают вам добра. А вот от романтического свидания лучше отказаться.

Весам следует запомнить все свои сны, они будут вещими. Ваша энергия и жизненный потенциал начнут расти. Вы сможете добиться успеха на работе или завоюете расположение лица противоположного пола.

Скорпионов ждет денежное пополнение и новый роман. Это звезды обещают женщинам. А вот мужчинам желательно отказаться от праздничных застолий. Это негативно может отразиться на вашем самочувствии.

У Стрельцов возрастет жизненная энергия, интуиция и сексуальная потенция. Но незавершенные дела или старые проблемы на работе и в личной жизни не дадут полноценно отдохнуть. Лучше провести этот день вне дома.

Козерогов ждет день полный приятными событиями. Вы сможете наладить семейные и личные отношения. Женщины будут особенно привлекательны для противоположного пола.

Водолеям пора отправиться на романтическое свидание или просто познакомиться с новыми людьми. День хорош для похода к стилисту или парикмахеру.

Рыбам стоит быть внимательнее с документами на работе. Возникшие разногласия в коллективе или дома нужно решать мирно. Не кипятитесь, от вашего спокойствия зависит обстановка вокруг.

Источник: izvmor.ru

22.12.20 астрология гороскоп гороскоп на вторник знаки зодиака
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