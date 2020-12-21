137 кг конфет для подарков туберкулезным детям на 45 973 рубля купили от благотворителей Бердска. Смотрите фото и видео

Волонтер Вячеслав Останин выбирал для детей самые вкусные конфеты

Полную машину коробок с конфетами повез в мочищенский детский санаторий и больницу 21 декабря волонтер Вячеслав Останин. На средства читателей «Курьер. Среда. Бердск» были закуплены 137 кг сладостей на 45 973 рублей сегодня, 21 декабря 2020. Почти на всю сумму, собранную благотворителями. В копилке осталось 327 рублей.

Утренники у больных туберкулезом детей пройдут 23 декабря. Поэтому за один день Вячеславу придется сформировать 140 новогодних подарков. Конфет для подарков хватит на всех детей, радовался Вячеслав Останин.

В магазине мы выбирали самые вкусные конфеты. Подарки у ребятишек будут большими и хорошими. Помимо купленных весовых конфет, есть еще и 29 наборов, принесенных бердчанами.

Новый год с щедрыми подарками все же наступит для обездоленных больных детей! Волонтер даже не сомневался в том, что бердские благотворители в очередной раз окажутся великодушными.

Автор видео Галина Панчева



-Дорогие бердчане, в очередной год мы продолжаем добрую традицию — приносить радость детям, которые находятся в туберкулезной больнице и туберкулезном санатории. Спасибо вам огромное, без вас не было бы возможности собрать всю эту радость, которую мы привезем. Мы не конфеты привезем, мы привезем ваши сердца, ваши тепло и ваши любовь и теплое отношение к детям, которых вы уже считаете, наверное, почти родными. Спасибо огромное. С наступающим вас Новым годом и рождеством! - поблагодарил 21 декабря волонтер Вячеслав Останин.

Между тем, благотворители продолжают приносить в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" подарки для больных туберкулезом детей. Волонтер обещал забрать оставшиеся дары 22 декабря.

Наши меценаты

Деньги за 21 декабря 2020

400 рублей пришли от Оксаны Юрьевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Наталья Александровны. Спасибо!

На деньги уже купили конфеты 21 декабря 2020

800 рублей пришли от Дмитрия Рудольфовича. Спасибо!

1000 рублей пришли от мецената без имени. Спасибо!

1500 рублей пришли от Светланы Сергеевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Татьяны Александровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Анастасии Алексеевны. Спасибо!

10000 рублей пришли от Михаила Анатольевича! Спасибо!

300 рублей пришли от Анны Александровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Анны Александровны. Спасибо!

500 рублей пришли от Александра Валерьевича. Спасибо!

200 рублей пришли от Андрея Андреевича. Спасибо!

340 рублей пришли от Лилии Викторовны. Спасибо!

500 рублей пришли от Светланы Васильевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Тамары Викторовны. Спасибо!

500 рублей пришли от Александра Владимировича. Спасибо!

2000 рублей принесли в редакцию. Меценат не стал называть свое имя. Спасибо!

300 рублей пришли от Веры Сергеевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Андреевны! Спасибо!

500 рублей пришли от Тамары Дмитриевны. Спасибо!

5000 рублей пришли от Михаила Анатольевича. Спасибо!

200 рублей пришли от Валентины Михайловны. Спасибо!

500 рублей пришли от Юлии Константиновны. Спасибо!

150 рублей пришли от Татьяны Игоревны. Спасибо!

300 рублей пришли от Валентины Александровны. Спасибо!

500 рублей пришли от Ольги Николаевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Юлии Дмитриевны. Спасибо!

350 рублей пришли от Татьяны Алексеевны. Спасибо!

3000 рублей пришли от Ирины Валерьевны. Спасибо!

100 рублей пришли от Ольги Михайловны. Спасибо!

400 пришли от Натальи Александровны. Спасибо!

500 рублей пришли от мецената, не указавшего имя. Спасибо!

200 рублей пришли от мецената, не указавшего имя. Спасибо!

1000 рублей пришли от Ольги Юрьевны. Спасибо!

5000 рублей пришли от Андрея Геннадьевича. Спасибо!

1000 рублей пришли от Людмилы Владимировны. Спасибо!

250 рублей пришли от Романа Юрьевича. Спасибо!

10 новогодних сладких подарка принес бердчанин. Спасибо!

500 рублей пришли от Анны Леонидовны. Спасибо!

200 рублей пришли от Ирины Владимировны. Спасибо!

500 рублей пришли от Валентины Асхатовны. Спасибо!

300 рублей пришли от Ирины Николаевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Натальи Степановны. Спасибо!

200 рублей пришли от Татьяны Степановны. Спасибо!

100 рублей пришли от Евгении Владимировны. Спасибо!

200 рублей пришли от Елены Александровны. Спасибо!

100 рублей пришли от Андрея Ивановича. Спасибо!

1 000 рублей пришли от Елены. Спасибо!

2 000 рублей от бердчанина. Спасибо!

10 новогодних сладких подарков принесла бердчанка. Спасибо!

5 новогодних сладких подарков и 2 коробки "Чоко-пай" принесли Алена и Константин Колокольниковы. Спасибо!

Новогодний подарок от Натальи Николаевны. Спасибо!

Гигиенические средства для ребятишек от Олега Александровича. Спасибо!

Пакет конфет от Марины Николаевны. Спасибо!

4 новогодних подарка и 3 пакета вязаных носочков от Валентины Ивановны. Спасибо!

5 новогодних подарков и 5 плиток шоколада от Елены. Спасибо!