Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились

Комментируя бракосочетание знаменитостей, о романе которых стало известно только минувшим летом, фигурист Алексей Ягудин назвал его «самым ярким событием года», а также спрогнозировал скорое появление у пары общего ребенка.

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамазова стали мужем и женой

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за олимпийского призера в спортивных танцах на льду Илью Авербуха, который старше ее более чем на 20 лет. Комментируя бракосочетание знаменитостей, о романе которых стало известно только минувшим летом, фигурист Алексей Ягудин назвал его «самым ярким событием года», а также спрогнозировал скорое появление у пары общего ребенка.

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамазова стали мужем и женой.

Видео со свадьбы Арзамасова опубликовала в Instagram.

В комментариях под постом Арзамосовой со знаменательным событием ее поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу, включая актрис Полю Полякову, Юлию Зимину, Анжелику Каширину, Нино Нинидзе, певиц Зару, Юлию Беретту, Лесю Ярославскую, фигуристку Аделину Сотникову, комика Елену Борщеву, а также Мирославу Карпович, экранную сестру Елизаветы в «Папиных дочках».

«Боже! Поздравляю, Лизонька. Будьте счастливы. Любви вселенской вашей семье. Горько!»; «Малышка, примите мои поздравления. Живите в радости. Ура! Обнимаю 100 раз»; «Лиза, поздравляю вас. Веселитесь навсегда»; «Лизочек, дорогой наш. Мы счастливы за тебя. Сердечно поздравляем и желаем прекрасных и счастливых лет вместе с Ильей», — написали артисты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

«Маршрут построен», — подписала ролик актриса.

Ранее Авербух рассказал о работе в Крыму.

Источник: gazeta.ru