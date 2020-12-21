Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за олимпийского призера в спортивных танцах на льду Илью Авербуха, который старше ее более чем на 20 лет. Комментируя бракосочетание знаменитостей, о романе которых стало известно только минувшим летом, фигурист Алексей Ягудин назвал его «самым ярким событием года», а также спрогнозировал скорое появление у пары общего ребенка.
Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамазова стали мужем и женой.
Видео со свадьбы Арзамасова опубликовала в Instagram.
В комментариях под постом Арзамосовой со знаменательным событием ее поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу, включая актрис Полю Полякову, Юлию Зимину, Анжелику Каширину, Нино Нинидзе, певиц Зару, Юлию Беретту, Лесю Ярославскую, фигуристку Аделину Сотникову, комика Елену Борщеву, а также Мирославу Карпович, экранную сестру Елизаветы в «Папиных дочках».
«Боже! Поздравляю, Лизонька. Будьте счастливы. Любви вселенской вашей семье. Горько!»; «Малышка, примите мои поздравления. Живите в радости. Ура! Обнимаю 100 раз»; «Лиза, поздравляю вас. Веселитесь навсегда»; «Лизочек, дорогой наш. Мы счастливы за тебя. Сердечно поздравляем и желаем прекрасных и счастливых лет вместе с Ильей», — написали артисты.
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«Маршрут построен», — подписала ролик актриса.
Ранее Авербух рассказал о работе в Крыму.
Источник: gazeta.ru