"Такая боль, как током бьет": Перевезли к дочери упавшего с обрыва в 5 этажей на Обском море слепого музыканта Евгения Фурцева из Бердска. Ему лежать еще месяц

У Евгения оскольчатый перелом крестца и торсионный в грудном отделе. В травматологическом отделении оказали всю необходимую помощь, но Евгений хотел долечиться дома. В транспортировке ему помогли читатели редакции и друзья, перечислив 15 тыс. рублей.

Евгений Фурцев раз в неделю играет у Универмага Бердска

Перевезли ли к дочери из больницы упавшего с обрыва в 5 этажей на Обском море слепого музыканта Евгения Фурцева из Бердска? Напомним, Евгений «без солнца сбился с пути» и попал в больницу со сломанным крестцом и поврежденной рукой. Евгений рассказывал, как его пронзила судорога и он закричал. Ему собрали в помощь 15 тыс. рублей читатели "Курьер. Среда. Бердск" и его друзья. Хотя ему нужно было всего 3000 рублей на транспортировку. Один из его друзей перечислил сразу всю сумму. Остальные средства идут на лечение - у него оскольчатый перелом крестца и торсионный в грудном отделе.

- Меня транспортировали в Краснообск к дочери. Путь был конечно нелегкий, такая боль, как током бьет. Я попросил обезболивающее у врачей. Но сейчас мне здесь хорошо. У дочери и уход, и родные рядом, и чистый воздух. Спасибо всем огромное за помощь, я безумно благодарен, - рассказал Евгений "Курьер. Среда. Бердск" 21 декабря.

Как всё случилось? Евгений часто гулял по парку «На камнях», его зачастую провожали сотрудники. В день происшествия он заблудился и позвонил другу, чтобы тот сориентировал его в пространстве. И в этот момент сорвался с края. Упал он в 300 метрах от парка. Спасатели оперативно справились с задачей и доставили пострадавшего до машины "скорой". В травматологическом отделении оказали всю необходимую помощь, но Евгений хотел долечиться дома. В этом ему и помогла редакция и все неравнодушные.

"Курьер. Среда. Бердск" писал, что Евгений Фурцев профессиональный музыкант. В молодости он получил профильное образование, руководил Домом культуры на Алтае, объехал полмира. «Маэстро!» называли его коллеги и зрители. А в последние годы его часто можно было видеть играющим на аккордеоне возле универмага в центре Бердска. Этой осенью Евгению исполнилось 60 лет, зрение его давно покинуло полностью. Сейчас он на инвалидности. Фурцев помогает своей дочери - у нее такая же беда, наследственное - она лишилась зрения из-за болезни, а у нее двое детей. Сейчас Евгений у дочери, ему придется лежать еще как минимум месяц, только потом ему сделают корсет, и он постепенно начнет ходить. Редакция "Курьер. Среда. Бердск" желает Евгению скорейшего выздоровления.

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