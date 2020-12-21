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Розыск: Украл сотовый телефон у прохожей вор в куртке с меховым капюшоном в Новосибирске

15:26 21.12.2020 Фото: МВД
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Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, либо о совершенном им преступлении, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 266-02-02, 232-17-69, 232-17-66, 232-17-51, 267-02-66.

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У женщины украден телефон

Отделом полиции №6 "Октябрьский" УМВД России по г. Новосибирску разыскивается подозреваемый в совершении грабежа, который находясь 18 декабря в районе 18 часов во 2 подъезде дома № 16 по улице Лазурной, с применением физической силы, завладел сотовым телефоном, принадлежащим женщине 1980 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".

Приметы: на вид около 35 лет, рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном с мехом. Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, либо о совершенном им преступлении, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 266-02-02, 232-17-69, 232-17-66, 232-17-51, 267-02-66.

Источник: МВД

грабеж розыск украл телефон
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От редакции

Видели его?

Аноним, 21 декабря 2020 15:45
Входя в подъезд, держите наготове баллон или электрошокер.
Аноним, 21 декабря 2020 16:38
Лучше травма.

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