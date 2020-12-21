Начали массово производить вакцину «Спутник V» в Казахстане



Премьер-Министр РК подчеркнул особую важность локализации промышленного производства вакцины «Спутник V»

Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между Президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. «Массовая вакцинация «Спутник V», произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр РК подчеркнул особую важность локализации промышленного производства вакцины «Спутник V» в Казахстане.

Источник: primeminister