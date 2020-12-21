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Убили ученого-биолога Александра Каганского в Петербурге

14:26 21.12.2020 Фото: Pixabay
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Он работал над международный проектами, в том числе по геномной медицине. Каганский также занимался поиском лекарства от рака.

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Против 45-летнего петербуржца возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили около одного из домов по улице Замшина, сообщили в пресс-службе ГУ СК по городу.

По данным интернет-издания "Фонтанка", речь идет об убийстве биолога Александра Каганского.

Против 45-летнего петербуржца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным Следственного комитета, 19 декабря в Петербурге обнаружили тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. Имя потерпевшего в СК не уточнили.

По информации Дальневосточного федерального университета, Александр Каганский — один из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия. Он работал над международный проектами, в том числе по геномной медицине. Каганский также занимался поиском лекарства от рака.

Источник: РИА Новости

убийство уголовное дело ученый
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От редакции

За что убили?

Аноним, 21 декабря 2020 14:38
Россия - что тут сказать.
Аноним, 21 декабря 2020 14:39
НВР:
Ну откуда мы можем знать? Странный вопрос...

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