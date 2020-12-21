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Трескучие морозы до -40 надвигаются на Новосибирскую область. Когда будет самый холодный день, узнайте

15:45 21.12.2020 Фото: Pixabay
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На дорогах региона будут работать пункты обогрева.

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Столбики термометров резко опустятся до отметки -34

По данным сайта Gismeteo, сильное похолодание ждет жителей Новосибирской области уже на этой неделе. В пятницу, 25 декабря, столбики термометров резко опустятся до отметки -34 после довольно теплого для сибирской зимы дня. Ночью же температура воздуха устремится к -40°C.

Самой холодной на начавшейся неделе, согласно данным синоптиков, будет ночь субботы, 26 декабря. Ожидается до -38 градусов ночью в некоторых районах Новосибирской области.

На прошлой неделе синоптики предупреждали о похолодании до -25 градусов. Но погода вновь удивила.

Сегодня, 21 декабря, в Новосибирской области ожидается снежная и морозная погода.

На дорогах региона будут работать пункты обогрева.

мороз термометр холод
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