Пожар произошел на дворовой парковке, расположенной на улице Каплунова в г. Владивостоке. Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательную службу города в 03:15. Огнеборцы приступили к тушению через 7 минут. В 03:27 пожар локализовали, в 04:30 потушили полностью. Пострадавших нет. Сгорели автомобили марок «Субару Форестер», «БМВ KG» и «Тойота Лэнд», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. С огнем боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Сгорели 3 машины Subaru Forester, BMW и Toyota Land Cruiser ночью во Владивостоке
14:38 21.12.2020
С огнем боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
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