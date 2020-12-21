Объяснили медленное течение времени для воров ученые

У тех, кому среди прочего показывали изображения с украденной ими вещью, датчики фиксировали всплеск нервного возбуждения.

Когда вы пытаетесь что-то скрыть, время для вас движется медленнее

Когда человек находится в состоянии стресса или возбужденности, время для него течет медленнее. Это объясняет тот факт, что ощущение хода времени для воров и лжецов отличается от привычного. Такое открытие сделали японские ученые, оно опубликовано в Biological Psychology.

В ходе эксперимента Идзуми Мацуда и Хироси Ниттоно попросили студентов украсть из аудитории какую-либо вещь. В качестве мотивации они пообещали по 500 иен каждому, чью кражу не раскроют. Затем им показывали на экране изображения разных вещей и спрашивали, украли ли они этот предмет.

При этом части участников эксперимента среди прочих показывали настоящие изображения украденных ими предметов. Затем ученые просили студентов определить, сколько времени на экране задерживалась та или иная картинка.

К коже участников крепили специальные датчики. У тех, кому среди прочего показывали изображения с украденной ими вещью, датчики фиксировали всплеск нервного возбуждения. Кроме того, им казалось, что все картинки на экране демонстрируются дольше.

«Когда вы пытаетесь что-то скрыть, время для вас движется медленнее, чем обычно, потому что вы пребываете в состоянии возбуждения и повышенной бдительности», — объяснили специалисты. Кроме того, по мнению ученых, при допросе реальных подозреваемых такую реакцию могут показать и невиновные люди из-за сильного стресса.