Главные запреты в день святой Анны 22 декабря 2020 года: О чем нужно обязательно помолиться в великий церковный праздник?

Женщины в день святой Анны молились об исцелении от бесплодия. А беременные – о благополучных родах и здоровье для ребенка.

В этот день православная церковь почитает святую Анну

В этот день православная церковь почитает святую Анну. Согласно истории, сегодня произошло непорочное зачатие Девы Марии – матери Сына Божьего Иисуса Христа.

По преданию, Анна с мужем Иоакимом жили в Назарете. Женщина была очень набожной и милосердной к беднякам. К сожалению, в их семье долго не было детей – это считалось позором и наказанием за грехи. Анна молила Бога о рождении ребенка, и однажды ей явился Ангел Господень и сказал, что у нее родится дочь, благодаря которой будет спасен весь мир.

Женщины в день святой Анны молились об исцелении от бесплодия. А беременные – о благополучных родах и здоровье для ребенка.

Чего нельзя делать 22 декабря, в день святой Анны.

1. Девушкам и женщинам нельзя вышивать, шить, вязать. В общем, не стоит в этот день брать иглу или нитку в руки. А у того, кто ослушается, обязательно заболит голова.

2. Запрещено убирать и стирать, лучше избегать любой работы по дому.

3. Беременным женщинам запрещалось разжигать огонь в печи и перешагивать через острые предметы, чтобы не причинить вред ребенку.

4. Лучше избегать мяса, молока и молочных продуктов. Вместо этого можно съесть немного рыбы.

Источник: mk.ru