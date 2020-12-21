Главные запреты в день святой Анны 22 декабря 2020 года: О чем нужно обязательно помолиться в великий церковный праздник?

В этот день православная церковь почитает святую Анну. Согласно истории, сегодня произошло непорочное зачатие Девы Марии – матери Сына Божьего Иисуса Христа.
По преданию, Анна с мужем Иоакимом жили в Назарете. Женщина была очень набожной и милосердной к беднякам. К сожалению, в их семье долго не было детей – это считалось позором и наказанием за грехи. Анна молила Бога о рождении ребенка, и однажды ей явился Ангел Господень и сказал, что у нее родится дочь, благодаря которой будет спасен весь мир.
Женщины в день святой Анны молились об исцелении от бесплодия. А беременные – о благополучных родах и здоровье для ребенка.
Чего нельзя делать 22 декабря, в день святой Анны.
1. Девушкам и женщинам нельзя вышивать, шить, вязать. В общем, не стоит в этот день брать иглу или нитку в руки. А у того, кто ослушается, обязательно заболит голова.
2. Запрещено убирать и стирать, лучше избегать любой работы по дому.
3. Беременным женщинам запрещалось разжигать огонь в печи и перешагивать через острые предметы, чтобы не причинить вред ребенку.
4. Лучше избегать мяса, молока и молочных продуктов. Вместо этого можно съесть немного рыбы.
Источник: mk.ru