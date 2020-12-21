Возьмёт Росгвардию под охрану полиция. Что такое госзащита и кому она положена

По решению президента государственная охрана может быть предоставлена членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, федеральным госслужащим и иным лицам.

Сейчас такая мера защиты может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность

Разглашение сведений об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных и контролирующих органов может быть запрещено. Поправки в закон о госзащите планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 21 декабря.

Преграда для манипуляций

Законопроект, позволяющий скрывать персональные данные (в том числе сведения об имуществе) судей, силовиков, сотрудников контролирующих органов и близких им людей, разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»).

Сейчас такая мера защиты может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Однако, по словам соавтора законопроекта единоросса Дмитрия Вяткина, даже без угрозы жизни и здоровью может возникнуть ситуация, когда с помощью публикации в Интернете личной информации госслужащих злоумышленники попытаются оказать давление на судью или следователя при принятии важных решений или расследовании резонансных дел.

Предлагается усилить меры госзащиты указанных категорий граждан, установив возможность ограничения доступа к их персональной информации, которая содержится в информационных системах Пенсионного фонда, Росреестра, ФОМС, ГИБДД, ФНС, ФССП и так далее. Исключением станут случаи согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, а также выявление их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Также проектом закона предлагается внести уточнения в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности.

Что такое госзащита

В 2008 году в системе МВД России было сформировано Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, а в регионах созданы структурные подразделения. Работа её сотрудников нигде не афишируется, а сведения о тех, кого они защищают, являются государственной тайной. Деятельность этой структуры регулируется двумя федеральными законами. Первый — № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». И второй —№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

В Госдуму внесен законопроект о расширении круга лиц, подлежащих госзащите

Среди лиц, подлежащих государственной защите, выступают судьи, сотрудники прокуратуры, оперативники, следователи и всякого рода силовики, которые противостоят преступности и терроризму. Также в список входят сотрудники ФСИН, работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счётной палаты, а также иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому кабмином.

Недавно в Госдуму был внесён правительственный законопроект о расширении круга лиц, подлежащих госзащите. В перечень предлагается внести гражданских служащих Минобороны и СВР, например водителей и переводчиков, которые участвуют в борьбе с терроризмом наравне с военными. Также уточняется, что правом на спецзащиту обладают все сотрудники Росгвардии, а не только центральный аппарат, как можно трактовать действующую редакцию закона.

Другая категория «подзащитных» — это важные свидетели, потерпевшие и подозреваемые по уголовному делу, а также их родственники. Не секрет, что именно неуверенность в собственной безопасности приводила к тому, что важные свидетели отказывались от показаний, а уголовное дело разваливалось.

Как защищают

Госзащита в России включает в себя различные меры безопасности. Самыми востребованными из них являются личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечение конфиденциальности персональных сведений.

Защищаемого за счёт казны могут переселить в другой город, в том числе и на территории СНГ, заменить ему документы и даже изменить внешность. Правда, такие вип-меры ввиду высокой затратности применяются только по тяжким и особо тяжким уголовным преступлениям.

Однако все предпринимаемые усилия будут тщетными, если сам подзащитный не выполняет предписанных ему требований по обеспечению безопасности. Например, выходит из дома, не предупредив охрану или намеренно исчезая из её поля зрения. Поэтому с защищаемым лицом заключают подробный договор, обязательный к исполнению. В случае нарушения его условий соглашение о государственной защите аннулируют.

Кому в России положена госохрана?

А вот первым лицам страны положена уже более серьёзная — государственная охрана, которую обеспечивает ФСО. Согласно закону «О госохране», принятому в мае 1996 года, правом на неё обладают: действующий президент и члены его семьи, премьер-министр, председатель Совета Федерации, председатель Госдумы, председатель Конституционного суда, председатель Верховного суда, генпрокурор, председатель Следственного комитета.

Кроме того, по решению президента государственная охрана может быть предоставлена членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, федеральным госслужащим и иным лицам.

Также право на госохрану имеют бывшие российские лидеры, это регламентируется законом о гарантиях экс-президентам.

Источник: Парламентская газета