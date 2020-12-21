22.12.2020: Отказываются от записей к стоматологу пациенты в Бердске. Боятся конца света от Ванги

Судный день близок

Ждут страшной даты жители всего мира. Уже завтра, 22 декабря 2020, должен случиться судный день, если верить предсказаниям знаменитой болгарской прорицательницы Ванги. Еще 25 лет назад она оставила послание с цифрами для потомков: 22.02.2020 и 22.12.2020. Сенсационное предсказание о «дне пяти двоек» озвучил журналист Сергей Косторной, называющий себя близким другом и кумом знаменитой болгарской прорицательницы в эфире ток-шоу «На самом деле», сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Кроме того, в этот день состоится уникальнейшее явление - 22.12.2020 Сатурн и Юпитер приблизятся, и даже покажутся «двойной» планетой. Эзотерики уверены - 22.12.2020 произойдет столкновение астероида с землей. По их мнению, катастрофа может погубить Землю.

- Я считаю, что к словам Ванги можно прислушаться, но верить безоговорочно нет. Мы сами вершим нашу судьбу и все в наших руках. Это как линии на руках. Есть то, что заложено по судьбе, а есть то, как они могут меняться и/или добавляться, исчезать в течении жизни, в зависимости от реальности на сегодняшний день,- поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» 21 декабря таролог и парапсихолог Маргарита.

- Сатурн и Юпитер - это достаточно медленные планеты. Сатурн выходит в одно зодиакальное созвездие в 2,5 года, а Юпитер раз 1 год. Сближение Юпитера и Сатурна происходит уже на протяжении нескольких месяцев. Они активно взаимодействуют с расстояния, когда между ними было примерно 8-10 градусов. Эти планеты, конечно, окажут большое влияние на личность человека. В зависимости от того, в каком доме его зодиакального гороскопа окажутся эти планеты. Но эти планеты оказывают больше социальное влияние. Поменяются какие-то экономические структуры, социальные, юридические. То, что сейчас идет экономический кризис, связанный в том числе и с пандемией - это как раз заслуга вот этого великого соединения, которое происходит раз в 800 лет. На людей это повлияет особенным образом. Если например, у человека приходится это соединение на долю партнерства, так называемый «седьмой дом - сфера супружеский отношений», то здесь конечно, в этом году у человека смогут произойти серьезные изменения в зависимости от общей структуры гороскопа. Кто-то может создать семью, жениться, выйти замуж, кто-то может наоборот разойтись. Например, если у человека такое соединение приходится на дом финансов, то человек может заработать хорошие деньги, но они достанутся ему серьезным трудом. А если, например, это соединение приходится на «дома здоровья» так называемые, то человек может либо серьезно заболеть, либо даже есть угроза жизни,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" новосибирский астролог и психолог Владимир Агастьянов.

Напомним, что две планеты сближаются на небе, видимом с Земли каждые 20 лет. В последний раз так близко соединение Сатурна и Юпитера было видно на небе Земли 794 года назад – 4 марта 1226 года. До следующего сближения ждать придется 60 лет, оно состоится 15 марта 2080 года.

По информации "Курьер. Среда. Бердск", некоторые жители Бердска боятся совершать важные дела, откладывая их на другой день. Например, несколько человек отменили в Бердске запись к стоматологу. Говорят, что таким образом ограждают себя от потенциальной опасности. Кроме того, чувствительных и метеозависимых россиян атакует магнитная буря с 18 по 22 декабря.

Что пишут читатели "Курьер. Среда. Бердск" про судный день:

- Если земля вся перезагрузится, то поменяется все и земля может стать не пригодна для жизни, потому что столкновение Юпитера и Сатурна вызовет взрывную волну, которая сместит землю с цепочки системы, ну или может все люди станут супер героями, смогут летать. Ну или все просто вымрут. Или это все брехня.

- Я уже очень много раз переживал конец света. И в 1999, и в 2000, и 2012 и... Даже не припомню сколько раз уже...Похоже, я избранный!

- О нет! Я грешен, я не смогу выжить в хаосе! Мы все не сможем! Почему об этом так мало говорят? Нам же скоро всем конец! Да, точно!

- Я думаю, что это правда. Но будет видно. Я очень волнуюсь!

- Какой конец света, просто 22 декабря будет парад больших планет, и поэтому земля будет как-будто под тенью. Так что, ничего страшного не будет. Причём здесь конец света, ребят. Я понимаю коронавирус, но никак конец света. Сейчас бы все бегали по магазинам и скупали бы всё, что видят.

- Всё может быть, близится этот день, страшно, всё непредсказуемо, надеюсь на светлые силы. Они спасут человечество. И молиться, молиться....