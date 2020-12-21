ДТП: Въехала при повороте в Kia Ceed автоледи на Opel Mokka. Пострадал годовалый ребенок

У пострадавших были диагностированы черепно-мозговые травмы. Пострадавшие доставлены в Бердскую ЦРБ для оказания медицинской помощи

У пострадавших были диагностированы черепно-мозговые травмы.

В страшном ДТП пострадал ребёнок и двое взрослых в Бердске.

18 декабря в 8.40 32-летняя женщина, управляя автомобилем Opel Mokka, двигалась по улице Красная Сибирь со стороны улицы Ленина с левым поворотом на улицу Рогачева и у дома № 118 по улице Красная Сибирь совершила столкновение с автомобилем Kia Ceed, за рулем был 22-летний водитель, который двигался по улице Красная Сибирь со стороны улицы Лунная в сторону улицы Ленина.

У пострадавших были диагностированы черепно-мозговые травмы. Пострадавшие доставлены в Бердскую ЦРБ для оказания медицинской помощи

- В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести водитель и пассажиры данных автомобилей, в том числе и годовалый ребенок - сообщил пассажир автомобиля Opel Mokka.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортного происшествия.