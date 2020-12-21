23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Новогодние каникулы: Требуют разрешить кутить подольше жители России

17:30 21.12.2020 Фото: Pixabay
0

Ивановская область оказалась единственным регионом, где идею сократить новогодние праздники поддержало больше половины соискателей (51%).

% name% title
59% респондентов не согласны с предложениями сократить новогодние каникулы

Большинство россиян не согласны с мнением, что новогодние каникулы нужно сократить, доля противников такого решения выше среди молодых людей до 44 лет, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно ему, 59% респондентов не согласны с предложениями сократить новогодние каникулы, за выступает около трети опрошенных (31%). Доля противников такого решения чуть выше среди женщин (62%), чем среди мужчин (56%).

Исследование также показало, что чем старше были опрошенные, тем охотнее они соглашались с тем, что количество дней отдыха необходимо сократить. С предложением согласились 53% соискателей в возрасте от 55 лет, среди 45-54 летних - 51%, среди 35-44 летних - 42%, среди 25-34 летних - 28%, среди 18 -24 летних - 15%, а среди тех, кому 17 лет и меньше - всего 10%.

При этом наличие работы практически не влияет на неготовность россиян к сокращению зимних каникул. Среди тех, у кого нет работы, против высказались 59%, среди работающих в компаниях - 62%, а среди фрилансеров и владельцев частного бизнеса - 51%.

Выше всего доля тех, кто согласен с сокращением новогодних каникул, в сфере безопасности и среди топ-менеджеров (45% и 44% соответственно). Наименьшая доля приходится на представителей сферы закупок (28%), искусства и массмедиа (27%), а также студентов и людей, находящихся в начале карьеры (18%).

По-разному оценивают предложение и в субъектах страны. Ивановская область оказалась единственным регионом, где идею сократить новогодние праздники поддержало больше половины соискателей (51%). За ней идут Республика Коми (46%) и Астраханская область (44%). Меньше всего согласны с этой идеей жители Хабаровского (20%) и Забайкальского краев (19%).

Исследование проводилось с 27 ноября по 7 декабря среди 12 966 соискателей, из них 7 034 не работают, 4 796 работают в компаниях, 1 136 работают, но не в компаниях (фриланс, свой бизнес и другие).

2021 новогодние каникулы новый год сокращение каникул
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете каникулы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отчет о лечении Навального опубликовала берлинская клиника Charite
18:39 23-12-2020
Отчет о лечении Навального опубликовала берлинская клиника Charite
Единый экстренный номер 112 вводят в России
18:20 23-12-2020
Единый экстренный номер 112 вводят в России
БердскКто срубил сосны и сжег ветки в Речкуновской зоне отдыха Бердска, выясняли полиция и чиновники. Все законно?
18:19 23-12-2020
Кто срубил сосны и сжег ветки в Речкуновской зоне отдыха Бердска, выясняли полиция и чиновники. Все законно?
Снова стать Путину президентом разрешила Госдума
18:08 23-12-2020
Снова стать Путину президентом разрешила Госдума
Почему растут цены на жилье в России, Объяснили в Сбербанке
18:00 23-12-2020
Почему растут цены на жилье в России, Объяснили в Сбербанке
Обязаны ли в коммерческих организациях поднимать ежегодно зарплату. Что будет в 2021 году?
17:50 23-12-2020
Обязаны ли в коммерческих организациях поднимать ежегодно зарплату. Что будет в 2021 году?
Решил уравнение Шредингера искусственный интеллект
17:45 23-12-2020
Решил уравнение Шредингера искусственный интеллект
Система здравоохранения должна работать без сбоев на новогодние праздники, заявил Мишустин
17:39 23-12-2020
Система здравоохранения должна работать без сбоев на новогодние праздники, заявил Мишустин
Рынок труда: итоги 2020. Какие профессии выйдут в топ в 2021 году
17:30 23-12-2020
Рынок труда: итоги 2020. Какие профессии выйдут в топ в 2021 году
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
17:26 23-12-2020
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ