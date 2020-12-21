Нужно ли бояться 22.12.2020? Сбудется ли пророчество Ванги?

Предсказание болгарской провидицы и в самом деле может сбыться

Ванга и конец света

День пяти двоек – 22.12.2020 – и без Ванги «давил» на человечество своим нумерологическим величием, вызывая тревогу, которая невольно возникала в предвкушении чего-то неведомого. А тут и она – прославленная болгарская провидица - подлила, что называется масла в огонь. Не сама, конечно. Вангелия Пандева Гуштерова, более известная как «баба Ванга», умерла в 1996 году. Ее «секретное пророчество» обнародовал в эфире Первого канала некто Сергей Косторной - журналист, назвавший себя близким знакомым провидицы. То ли сам от неё услышал, то ли узнал от бабушкиного племянника - Огняна Стоянова.

Суть такова: давным-давно – чуть ли не в 80-е годы прошлого века – Ванга пугала пятью двойками, которых не миновать в далеком будущем, а именно 22 декабря 2020 года, когда произойдет нечто страшное. Что конкретно? До конца не ясно. Мол, случатся катастрофические события, от которых пострадает всё человечество. То ли астероид упадет, то ли начнется небывало сильная солнечная буря – показания очевидцев тут расходятся.

Провидица зачем-то просила держать её предсказание в секрете и сообщить о надвигающейся беде в непосредственной близости от неё. Что и было сделано.

Человечество – не всё, конечно, но наиболее мнительное его меньшинство, получив подтверждение своим страхам, напряглось пуще прежнего. И успокоить его, увы, невозможно по объективным причинам. Не исключено, что пророчество Ванги сбудется. Даже если его выдумали «знакомые», а она сама ничего такого никому не говорила.

Бояться астероида не стоит. Они все на учете – особенно крупные, которые способны нанести существенный вред. Никого из них астрономы не ждут в гости. В день пяти двоек гостей вообще не будет – ни больших, ни маленьких. Ближайший пролетит мимо Земли 23 декабря, но окажется в 5 раз дальше, чем Луна.

А вот от катастрофической вспышки на Солнце лучше бы не зарекаться. Серьезные гелиофизики начали ждать её еще 11 лет назад после «пророчества» американской Академии наук (NAS). В 2009 году ученые обнародовали доклад: «Угрозы космической погоды: социальные и экономические последствия», в котором объяснили, что наше светило способно устроить электромагнитную бурю небывалой разрушительной силы. От неё сгорят электрические сети по всей планете, а трансформаторы – в первую очередь. Человечество погрузится во мрак.

Позднее астрономы стали пугать вообще чудовищной вспышкой – супервспышкой, которая в тысячи раз превзойдет по мощности «обычные» солнечные. Мол, и такая возможна. От неё уже не провода поплавятся, а всё живое сгорит.

Получается, что ученые, если и не повторяют за Вангой, то хотя бы солидарны с ней. Или с её знакомыми. Их «пророчество» может сбыться в любой день – хоть 22.12.2020. Тем более, что Солнце вступило в очередной цикл своей активности – то есть, будет частить со вспышками.

Ванга и пандемия

На глобальную эпидемию Ванга намекала еще в 70-е годы прошлого века. Предрекала её на конец второго десятилетия нынешнего века. Как, собственно, и произошло. Пророчествовала, что болезнь стремительно охватит все континенты и унесет множество жизней - до 100 миллионов. Что сбылось пока частично: болеют во всём мире, но к 100 миллионам приближается число зараженных, жертв – чуть больше полутора миллионов.

Однако мало, кто знает: Ванга говорила, что эпидемия «нового вирусного заболевания» начнется в Африке. Китай вообще не поминала. Но об этом сейчас предпочитают не вспоминать. Обращают внимание на другое: бабушка обещала, что вакцина против нагрянувшей заразы появится через год после начала глобальной эпидемии. А это почти 100-процентное «попадание». Как раз за год вакцина и была создана.

Как тут, в итоге, не согласиться с тем, что, бабушка все-таки предсказала пандемию COVID-19? Как не поверить и в другие пророчества, которые ей приписывают в последнее время? Якобы Ванга утверждала, что пандемия пойдет на спад к середине весны 2020 года. Она и пошла. Правда, потом вернулась второй волной – о чём в бабушкиных прогнозах уже ничего нет.

Дай бог, чтобы Ванга не ошиблась в главном, заверяя, что «Россия справится». Перспективы пока обнадеживающие – по крайней мере, наша страна стала первой, создавшей вакцину от коронавируса. Спасибо Центру имени Гамалеи. Ну, и Ванге, которая, похоже, верила в наших ученых.

КСТАТИ

Страшно, еще страшнее

Декабрьский день 22.12.2020 – не единственный такой нумерологический. Ничем не уступал ему в мистическом смысле февральский день 22.02.2020 – те же пять двоек. Однако ими никто так тогда не пугал. И человечество почему-то не насторожилось. Лишь к концу года опомнилось.

Помнится, нагнал страху день 22.12.2012. Вангу не поминали. Ждали конца света, который должен был наступить согласно календарю индейцев майя. Обошлось.

Но если сейчас опять неспокойно, то каково будет через два года? Когда выпадут аж шесть двоек - 22.02.2022 и 22.12.2022. Кстати, в этот год по пять двоек будет каждый месяц, кроме тех, конечно, когда двоек будет шесть.

Но самое суровое испытание ждет наших потомков, которым предстоит пережить семь двоек 22.02.2222 и 22.12.2222. Страшно даже подумать, как они справятся.

К ДЕЛУ ВРОДЕ БЫ НЕ ОТНОСИТСЯ, НО…

22 декабря 2020 года Юпитер и Сатурн сольются на небе в одну «звезду».

Соединение Юпитера и Сатурна произойдет 21 декабря. Но 22 декабря – в день пяти двоек – планеты будут всё еще вместе на небосводе. Можно и в это вложить мистический смысл – мол, гиганты Солнечной системы с удвоенной силой станут на нас действовать. Однако вряд ли.

Соединение – явление, конечно же, иллюзорное. «Рядом» планеты окажутся зрительно - исключительно для тех, кто на них смотрит. Они выстроятся почти в одну линию с Землей по одну с ней сторону от Солнца, но физически останутся очень далекими друг от друга. Юпитер будет в 5 астрономических единицах от нашей планеты, Сатурн – в 10. Астрономическая единица (АU) – это расстояние от Земли до Солнца.

Источник: kp.ru