Новогодний ажиотаж: Пригрозили ТЦ ужесточением мер из-за коронавируса власти Новосибирска

Не все торговые центры оказались готовыми к повышенному наплыву посетителей, покупателей и не организовали условия для соблюдения мер санитарной безопасности.

Допускать массового скопления людей с нарушением социальной дистанции, масочного режима ни в коем случае нельзя

Крупным торговым объектам необходимо усилить работу по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Особенно это актуально в период предновогоднего торгового ажиотажа. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 21 декабря поручил своему заместителю Сергею Сёмке оперативно проработать этот вопрос с руководителями основных крупных торговых объектов региона.

«Сегодня главная угроза для стабильности работы нашего здравоохранения исходит от коронавирусной инфекции. Еще раз напомню: от четкости нашей работы, от дисциплинированности руководителей организаций, предприятий, наших жителей зависит — как мы пройдем январь-февраль. Расслабляться нельзя.

Мы ожидали, что будет традиционный предновогодний торговый ажиотаж. Но, судя по сообщениям в СМИ, не все торговые центры оказались готовыми к повышенному наплыву посетителей, покупателей и не организовали условия для соблюдения мер санитарной безопасности.

Сергей Николаевич Сёмка, необходимо очень оперативно связаться с руководителями основных крупных торговых объектов — как торговых центров, так и рынков — и предупредить их о необходимости создания условий для соблюдения мер санитарной безопасности.

Если ситуация не изменится, мы будем вынуждены — кроме усиления рейдовой работы — возможно, выходить на какие-то новые ограничительные мероприятия. Допускать массового скопления людей с нарушением социальной дистанции, масочного режима ни в коем случае нельзя. Нам вспышки заболеваний в праздничные дни точно не нужны», — заявил Губернатор.

Для справки

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Источник: Правительство НСО