21.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Новогодний ажиотаж: Пригрозили ТЦ ужесточением мер из-за коронавируса власти Новосибирска

15:40 21.12.2020 Фото: Правительство НСО
1

Не все торговые центры оказались готовыми к повышенному наплыву посетителей, покупателей и не организовали условия для соблюдения мер санитарной безопасности.

% name% title
Допускать массового скопления людей с нарушением социальной дистанции, масочного режима ни в коем случае нельзя

Крупным торговым объектам необходимо усилить работу по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Особенно это актуально в период предновогоднего торгового ажиотажа. Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 21 декабря поручил своему заместителю Сергею Сёмке оперативно проработать этот вопрос с руководителями основных крупных торговых объектов региона.
«Сегодня главная угроза для стабильности работы нашего здравоохранения исходит от коронавирусной инфекции. Еще раз напомню: от четкости нашей работы, от дисциплинированности руководителей организаций, предприятий, наших жителей зависит — как мы пройдем январь-февраль. Расслабляться нельзя.

Мы ожидали, что будет традиционный предновогодний торговый ажиотаж. Но, судя по сообщениям в СМИ, не все торговые центры оказались готовыми к повышенному наплыву посетителей, покупателей и не организовали условия для соблюдения мер санитарной безопасности.

Сергей Николаевич Сёмка, необходимо очень оперативно связаться с руководителями основных крупных торговых объектов — как торговых центров, так и рынков — и предупредить их о необходимости создания условий для соблюдения мер санитарной безопасности.

Если ситуация не изменится, мы будем вынуждены — кроме усиления рейдовой работы — возможно, выходить на какие-то новые ограничительные мероприятия. Допускать массового скопления людей с нарушением социальной дистанции, масочного режима ни в коем случае нельзя. Нам вспышки заболеваний в праздничные дни точно не нужны», — заявил Губернатор.

Для справки
18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Источник: Правительство НСО

коронавирус санитарная безопасность торговые центры Андрей Травников
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Успели купить подарки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очистка сварного шва – способы, технологии, оборудование
16:51 21-12-2020
Очистка сварного шва – способы, технологии, оборудование
Сравнил провоцирование санкций против россиян с изменой родине Дерипаска
16:50 21-12-2020
Сравнил провоцирование санкций против россиян с изменой родине Дерипаска
Все льготы для ветеранов труда и детей войны в России в 2021 году
16:50 21-12-2020
Все льготы для ветеранов труда и детей войны в России в 2021 году
От ядерной бомбы к акриловому камню
16:49 21-12-2020
От ядерной бомбы к акриловому камню
Инвесторы проявляют интерес к проектам, поддержанным компанией «Иннопрактика»
16:48 21-12-2020
Инвесторы проявляют интерес к проектам, поддержанным компанией «Иннопрактика»
Причины отдать предпочтение подарочному набору
16:46 21-12-2020
Причины отдать предпочтение подарочному набору
Задумалась об отказе от новогодних корпоративов почти половина компаний в России
16:45 21-12-2020
Задумалась об отказе от новогодних корпоративов почти половина компаний в России
Новости Москвы — что сейчас происходит в России с ситуацией коронавирусной инфекции и какая статистика заболевших?
16:44 21-12-2020
Новости Москвы — что сейчас происходит в России с ситуацией коронавирусной инфекции и какая статистика заболевших?
Умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский
16:44 21-12-2020
Умер один из создателей
Смертельное ДТП КамАЗа и ВАЗа на трассе Р-255 под Новосибирском. Прокуратура организовала проверку
16:41 21-12-2020
Смертельное ДТП КамАЗа и ВАЗа на трассе Р-255 под Новосибирском. Прокуратура организовала проверку