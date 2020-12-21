Получили в подарок новую выплату в 5 000 рублей 99,9% детей до 8 лет в Бердске, заявили в ПФР

Начисление выплаты производится на всех детей, кто родился после 18 декабря 2012 года, а также после 1 июля 2020 года. Кроме того на выплату имеют право те дети, которые получили гражданство после 1 октября 2020 года.

На сайте Госуслуг уже есть заявление на выплату в 5000 рублей

О начислении единовременной выплаты 5000 рублей на детей рассказала заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Бердске Татьяна Кусова на оперативном штабе. Напомним, выплата 5000 рублей на детей до 8 лет от Путина 21 декабря 2020 пришла на счета мамам Бердска.

- На сегодняшний день начисление прошло на 99,9% по нашему региону, - рассказала Кусова 21 декабря.

Также Кусова напомнила, что начисление выплаты производится на всех детей, кто родился после 18 декабря 2012 года, а также после 1 июля 2020 года. Кроме того на выплату имеют право те дети, которые получили гражданство после 1 октября 2020 года.

Для тех, кто не успел, заявление будут принимать до 1 апреля 2021 года.

Вопросы ПФР Бердска принимает по телефонам 8-383-41-2-64-95, 8-383-41-2-63-99.

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