Скончались 493 пациента от коронавируса за сутки на 21 декабря в России

За весь период по России умерло 51 351 человек.

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 295 362

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 350 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5792 (19,7%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Ненецкий автономный округ 0,3%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 19 705 человек:

Москва — 4798

Санкт-Петербург — 1870

Московская область — 1155

Хабаровский край — 511

Нижегородская область — 461

Красноярский край — 416

Свердловская область — 400

Архангельская область — 375

Воронежская область — 364

Республика Карелия — 347

Вологодская область — 338

Республика Коми — 335

Ростовская область — 309

Саратовская область — 299

Самарская область — 288

Мурманская область — 267

Пермский край — 253

Волгоградская область — 245

Омская область — 236

Кировская область — 233

Ханты-Мансийский автономный округ — 232

Ямало-Ненецкий автономный округ — 221

Томская область — 210

Удмуртская Республика — 191

Республика Саха (Якутия) — 185

Ленинградская область — 182

Кемеровская область — 181

Ярославская область — 178

Тульская область — 177

Владимирская область — 173

Республика Хакасия — 172

Курская область — 161

Оренбургская область — 161

Калужская область — 159

Тюменская область — 154

Алтайский край — 147

Кабардино-Балкарская Республика — 130

Амурская область — 128

Республика Дагестан — 125

Рязанская область — 122

Забайкальский край — 122

Республика Чувашия — 114

Ставропольский край — 112

Сахалинская область — 112

Краснодарский край — 106

Пензенская область — 103

Тверская область — 102

Новосибирская область — 98

Курганская область — 97

Смоленская область — 95

Республика Адыгея — 93

Республика Ингушетия — 93

Республика Бурятия — 84

Астраханская область — 82

Белгородская область — 81

Карачаево-Черкесская Республика — 80

Ульяновская область — 80

Республика Мордовия — 77

Республика Северная Осетия - Алания — 76

Орловская область — 71

Приморский край — 67

Новгородская область — 65

Калининградская область — 63

Камчатский край — 63

Республика Тыва — 61

Псковская область — 59

Чеченская Республика — 58

Республика Алтай — 55

Тамбовская область — 53

Республика Калмыкия — 49

Магаданская область — 49

Брянская область — 48

Республика Марий Эл — 42

Иркутская область — 32

Челябинская область — 31

Ивановская область — 30

Еврейская автономная область — 27

Липецкая область — 23

Республика Татарстан — 21

Республика Крым — 18

Костромская область — 17

Республика Башкортостан — 4

Севастополь — 3

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 295 362.

За последние сутки подтверждено 493 летальных случая:

Санкт-Петербург — 77

Москва — 75

Пермский край — 19

Ульяновская область — 19

Воронежская область — 16

Нижегородская область — 16

Красноярский край — 16

Иркутская область — 16

Свердловская область — 15

Краснодарский край — 10

Ивановская область — 8

Тульская область — 8

Республика Крым — 8

Ростовская область — 8

Алтайский край — 8

Республика Коми — 7

Вологодская область — 7

Челябинская область — 7

Республика Хакасия — 7

Новосибирская область — 7

Омская область — 7

Липецкая область — 6

Московская область — 6

Республика Чувашия — 6

Саратовская область — 6

Приморский край — 6

Белгородская область — 5

Брянская область — 5

Курганская область — 5

Ханты-Мансийский автономный округ — 5

Томская область — 5

Ярославская область — 4

Мурманская область — 4

Волгоградская область — 4

Севастополь — 4

Ставропольский край — 4

Республика Бурятия — 4

Республика Саха (Якутия) — 4

Тамбовская область — 3

Республика Адыгея — 3

Республика Калмыкия — 3

Астраханская область — 3

Республика Дагестан — 3

Республика Башкортостан — 3

Удмуртская Республика — 3

Ямало-Ненецкий автономный округ — 3

Республика Алтай — 3

Хабаровский край — 3

Калужская область — 2

Калининградская область — 2

Псковская область — 2

Оренбургская область — 2

Пензенская область — 2

Кемеровская область — 2

Костромская область — 1

Курская область — 1

Орловская область — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Тюменская область — 1

Забайкальский край — 1

За весь период по России умерло 51 351 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 86,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 437 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629 тыс. 889 человек.

Источник: Стопкоронавирус