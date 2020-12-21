Скончались 493 пациента от коронавируса за сутки на 21 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 350 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5792 (19,7%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Ненецкий автономный округ 0,3%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 19 705 человек:
Москва — 4798
Санкт-Петербург — 1870
Московская область — 1155
Хабаровский край — 511
Нижегородская область — 461
Красноярский край — 416
Свердловская область — 400
Архангельская область — 375
Воронежская область — 364
Республика Карелия — 347
Вологодская область — 338
Республика Коми — 335
Ростовская область — 309
Саратовская область — 299
Самарская область — 288
Мурманская область — 267
Пермский край — 253
Волгоградская область — 245
Омская область — 236
Кировская область — 233
Ханты-Мансийский автономный округ — 232
Ямало-Ненецкий автономный округ — 221
Томская область — 210
Удмуртская Республика — 191
Республика Саха (Якутия) — 185
Ленинградская область — 182
Кемеровская область — 181
Ярославская область — 178
Тульская область — 177
Владимирская область — 173
Республика Хакасия — 172
Курская область — 161
Оренбургская область — 161
Калужская область — 159
Тюменская область — 154
Алтайский край — 147
Кабардино-Балкарская Республика — 130
Амурская область — 128
Республика Дагестан — 125
Рязанская область — 122
Забайкальский край — 122
Республика Чувашия — 114
Ставропольский край — 112
Сахалинская область — 112
Краснодарский край — 106
Пензенская область — 103
Тверская область — 102
Новосибирская область — 98
Курганская область — 97
Смоленская область — 95
Республика Адыгея — 93
Республика Ингушетия — 93
Республика Бурятия — 84
Астраханская область — 82
Белгородская область — 81
Карачаево-Черкесская Республика — 80
Ульяновская область — 80
Республика Мордовия — 77
Республика Северная Осетия - Алания — 76
Орловская область — 71
Приморский край — 67
Новгородская область — 65
Калининградская область — 63
Камчатский край — 63
Республика Тыва — 61
Псковская область — 59
Чеченская Республика — 58
Республика Алтай — 55
Тамбовская область — 53
Республика Калмыкия — 49
Магаданская область — 49
Брянская область — 48
Республика Марий Эл — 42
Иркутская область — 32
Челябинская область — 31
Ивановская область — 30
Еврейская автономная область — 27
Липецкая область — 23
Республика Татарстан — 21
Республика Крым — 18
Костромская область — 17
Республика Башкортостан — 4
Севастополь — 3
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 295 362.
За последние сутки подтверждено 493 летальных случая:
Санкт-Петербург — 77
Москва — 75
Пермский край — 19
Ульяновская область — 19
Воронежская область — 16
Нижегородская область — 16
Красноярский край — 16
Иркутская область — 16
Свердловская область — 15
Краснодарский край — 10
Ивановская область — 8
Тульская область — 8
Республика Крым — 8
Ростовская область — 8
Алтайский край — 8
Республика Коми — 7
Вологодская область — 7
Челябинская область — 7
Республика Хакасия — 7
Новосибирская область — 7
Омская область — 7
Липецкая область — 6
Московская область — 6
Республика Чувашия — 6
Саратовская область — 6
Приморский край — 6
Белгородская область — 5
Брянская область — 5
Курганская область — 5
Ханты-Мансийский автономный округ — 5
Томская область — 5
Ярославская область — 4
Мурманская область — 4
Волгоградская область — 4
Севастополь — 4
Ставропольский край — 4
Республика Бурятия — 4
Республика Саха (Якутия) — 4
Тамбовская область — 3
Республика Адыгея — 3
Республика Калмыкия — 3
Астраханская область — 3
Республика Дагестан — 3
Республика Башкортостан — 3
Удмуртская Республика — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Республика Алтай — 3
Хабаровский край — 3
Калужская область — 2
Калининградская область — 2
Псковская область — 2
Оренбургская область — 2
Пензенская область — 2
Кемеровская область — 2
Костромская область — 1
Курская область — 1
Орловская область — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Тюменская область — 1
Забайкальский край — 1
За весь период по России умерло 51 351 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 86,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 437 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629 тыс. 889 человек.
Источник: Стопкоронавирус