Почему не пришли 5 000 рублей на ребенка до 8 лет в Бердске. Прием в выходные устроил ПФР

Получили в подарок новую выплату в 5000 рублей 99,9% детей до 8 лет в нашем городе, заявили в ПФР. Но есть те, кто столкнулся с трудностями при оформлении.

В декабре текущего года некоторым родителям могут прийти сразу две выплаты

Скольким родителям не удалось начислить выплату в 5000 рублей на детей до 8 лет в Бердске, сколько человек пришли на прием по данному вопросу, рассказала заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Бердске Татьяна Кусова 21 декабря. Напомним, получили в подарок новую выплату в 5000 рублей 99,9% детей до 8 лет в Бердске, заявили в ПФР. Но есть те, кому не удалось оформить пособие.

- В воскресенье, 20 декабря, мы проводили прием по заявлениям от граждан. Нам поступило 4 заявление. 1 потупило от опекуна и 3 от граждан, которым не были начислены средства по техническим причинам, - рассказала Кусова 21 декабря.

Также она отметила, что всего 21 родитель в Бердск не смог получить выплату связи с тем, что были изменен лицевой счет. Сейчас этот вопрос решается, и все средства будут доначислены.

Напомним, вопросы ПФР Бердска принимает по телефонам 8-383-41-2-64-95, 8-383-41-2-63-99.

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