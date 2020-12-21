Призвали не паниковать из-за «британской» мутации коронавируса в ВОЗ

Поскольку коронавирус имеет животное происхождение, то в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

Вирусы видоизменяются, и в происходящем сейчас нет ничего удивительного

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не отмечает какого-либо воздействия новой мутации коронавируса на летальность. Об этом в воскресенье заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

По ее словам, вирусы видоизменяются, и в происходящем сейчас нет ничего удивительного. Для того, чтобы точно выяснить, меняется ли воздействие вируса на человека, специалистам необходимы дополнительные лабораторные исследования. "В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса", - цитирует ТАСС эксперта.

Бриан сообщила, что, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, то в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека. "Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция", - подчеркнула она.