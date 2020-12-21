Смертельное ДТП: Выехал на встречу водитель на Ваз 212140 и въехал в Subaru Forester на 39 км автодороги «Сузун-Черепаново» под Новосибирском

В результате происшествия от полученных травм на месте скончалась 62-летняя пассажирка автомобиля «Ваз».

В результате происшествия от полученных травм на месте скончалась 62-летняя пассажирка автомобиля «Ваз»

20 декабря, около 18.35, в Черепановском районе на 39 км автодороги «Сузун-Черепаново» 60-летний водитель автомобиля «Ваз 212140», следовавший со стороны г. Черепаново в направлении р.п. Сузун, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Субару Форестер», двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия от полученных травм на месте скончалась 62-летняя пассажирка автомобиля «Ваз». Водитель автомобиля «Ваз» и пассажиры «Субару» - мужчины 38 и 28 лет - с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

Источник: МВД