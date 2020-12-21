Воткнула нож в живот любимого пьяная рецидивистка в Новосибирске

Между мужчиной и женщиной произошёл конфликт

20 декабря в 13.00 из своего дома по ул. Садовая п. Восход бригадой «скорой помощи» в городскую клиническую больницу был доставлен 52-летний житель Новосибирского района. Врачи диагностировали у пациента проникающее ранение грудной клетки и брюшной полости. О данном факте медицинские работники сообщили в отдел полиции № 5 "Раздольненское" МО МВД России "Новосибирский".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления - ранее судимая 42-летняя жительница Новосибирского района. Как установили полицейские, во время распития спиртных напитков в квартире потерпевшего, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемая нанёсла несколько ножевых ранений потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: МВД