Проверили на ковид-нарушения маршруты № 17 и № 18 в Бердске. Сколько нашли нарушителей и сколько пассажиров высадили?

Рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима в автобусах города Бердска проводятся сотрудниками администрации города Бердска регулярно с участием сотрудников ОМВД России по г. Бердску, Роспотребнадзора по НСО, АТИ и Минтранса НСО, представителей перевозчиков.

Контроль ведется как на промежуточных, так и конечных остановках в рабочие и выходные дни

В связи с обращениями жителей города Бердска, 21 декабря сотрудниками отдела транспорта и дорожного хозяйства была проведена проверка соблюдения масочного режима маршрутов № 17 «МСЧ 129- пос. Боровой» и № 18 «Вокзал – п/л Юбилейный».

В результате рейдовых мероприятий установлено, что водители и пассажиры автобусов в большинстве соблюдают масочный режим. С 6 пассажирами, которые находились в автобусах без масок, составлены разъяснительные беседы, 1 пассажир покинул транспортное средство. В отношении 2 перевозчиков составлены административные материалы.

Рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима в автобусах города Бердска проводятся сотрудниками администрации города Бердска регулярно с участием сотрудников ОМВД России по г. Бердску, Роспотребнадзора по НСО, АТИ и Минтранса НСО, представителей перевозчиков.

Контроль ведется как на промежуточных, так и конечных остановках в рабочие и выходные дни. Ежедневно проверяются 18 муниципальных маршрутов города Бердска, 9 межмуниципальных маршрутов, проходящих по территории города Бердска.

В соответствии с Постановлением Правительства НСО № 43 от 27.03.2020 г. «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, предписано не допускать в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании).

Источник: Администрация Бердска