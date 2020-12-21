Стартует первый диктант по общественному здоровью в России

Забота о здоровье является важной необходимостью для каждого человека. Чем больше мы знаем о принципах здорового образа жизни, профилактике заболеваний, тем больше у нас шансов прожить долгую и счастливую жизнь.
Диктант по общественному здоровью был создан с образовательной целью. Вы можете оценить уровень своих знаний по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и получить материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными. Удачи!
Как стать участником
2 Нажать на кнопку «Начать Диктант»
3 Заполнить контактные данные
4 Ответить на вопросы
5 Скачать сертификат участника или диплом
Первые десять участников Диктанта, получившие Диплом I степени, станут обладателями специальных подарочных наборов - бокс «Здоровое Просвещение», в который войдут актуальные пособия по здоровому образу жизни.