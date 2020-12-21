Стартует первый диктант по общественному здоровью в России

Вы можете оценить уровень своих знаний по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и получить материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными. Удачи!

Диктант по общественному здоровью был создан с образовательной целью

Забота о здоровье является важной необходимостью для каждого человека. Чем больше мы знаем о принципах здорового образа жизни, профилактике заболеваний, тем больше у нас шансов прожить долгую и счастливую жизнь.

Диктант по общественному здоровью был создан с образовательной целью. Вы можете оценить уровень своих знаний по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и получить материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными. Удачи!

Как стать участником



1 В любой день с 21 по 26 декабря 2020 г., зайти на сайт publichealth.ru 2 Нажать на кнопку «Начать Диктант»3 Заполнить контактные данные4 Ответить на вопросы5 Скачать сертификат участника или диплом

Первые десять участников Диктанта, получившие Диплом I степени, станут обладателями специальных подарочных наборов - бокс «Здоровое Просвещение», в который войдут актуальные пособия по здоровому образу жизни.