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Стартует первый диктант по общественному здоровью в России

17:45 21.12.2020 Фото: pxhere
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Вы можете оценить уровень своих знаний по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и получить материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными. Удачи!

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Диктант по общественному здоровью был создан с образовательной целью

Забота о здоровье является важной необходимостью для каждого человека. Чем больше мы знаем о принципах здорового образа жизни, профилактике заболеваний, тем больше у нас шансов прожить долгую и счастливую жизнь.

Диктант по общественному здоровью был создан с образовательной целью. Вы можете оценить уровень своих знаний по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и получить материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными. Удачи!

Как стать участником

1 В любой день с 21 по 26 декабря 2020 г., зайти на сайт publichealth.ru
2 Нажать на кнопку «Начать Диктант»
3 Заполнить контактные данные
4 Ответить на вопросы
5 Скачать сертификат участника или диплом

Первые десять участников Диктанта, получившие Диплом I степени, станут обладателями специальных подарочных наборов - бокс «Здоровое Просвещение», в который войдут актуальные пособия по здоровому образу жизни.

диктант здоровья здоровье общественное здоровье
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