Обязаны иметь банковские счета товарищества садоводов и огородников, разъяснил прокурор Бердска

Внесение членских взносов в иной форме, в том числе наличной, законом не предусмотрено.

Внесение членских взносов в иной форме, в том числе

Прокурор Бердска Роман Сивак дал разъяснения.

В соответствии с ч. 2 ст.4 Конституции Российской Федерации, Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

В силу изложенного, соблюдение положений Федерального закона от 29.07.2017 N.217-ФЗ (в ред. от 09.11.2020) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ N. 217-ФЗ) является обязательным на территории России.

Федеральным законом от 25.05.2020 № 162-ФЗ внесены изменения в статью 10 ФЗ РФ № 217-ФЗ, согласно которым садоводческое и огородническое некоммерческое товарищество должно иметь банковский счет.

В силу положений ч.ч. 1,2,3 ст. 14 ФЗ № 217-ФЗ члены товарищества обязаны вносить взносы — членские либо целевые, которые вносятся в порядке, установленном уставом товарищества, исключительно на расчетный счет товарищества.

Таким образом, внесение членских взносов в иной форме, в том числе наличной, законом не предусмотрено.